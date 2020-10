Lou Yanong at Andre Brouillette, matatag pa rin kahit LDR

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- "Nothing's changed."

Ito ang sinabi ni Lou Yanong sa nobyong si Andre Brouillette sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes.

Sa ngayon ay ilang buwan nang nasa Hawaii si Andre kasama ang kanyang pamilya.

Sa kabila ng kanilang long distance relationship, iginiit ni Lou na nanatili ang pagmamahal niya sa kanyang nobyo.

Aminado ang dalawa na kahit malaki ang hamon ng pagiging malayo nila sa isa't isa ay nagagawa pa rin nilang mapanatiling maayos ang kanilang relasyon.

Ayon kay Lou, bago pa umuwi si Andre sa Hawaii ay napag-usapan na nila kung paano haharapin ang isang long-distance relationship.

"Sabi ko we really have to be more mature about this. Kailangan matatag tayo. And even before pa umalis si Andre, nag-usap kami na may malaking chance na we both will change because you will go back in Hawaii and back here I'm with my family, I'm going to be with my friends. Sabi namin sa isa't isa may malaking chance na magbago tayo and kailangan ulit nating kilalanin ang isa't isa. Pero ayun, kakayanin," ani Lou.

Sa pamamagitan naman ng Zoom, ibinahagi ni Andre na masaya siya na kahit malayo siya kay Lou ay nagagawa pa rin nilang maiayos ang minsanan nilang 'di pagkakaunwaan.

"I'm actually very happy to say that when we do have our, I think we had a couple of away but we resolved it really well. We both actually had a lot of more patience when we're talking. ... We are trying our best to really adjust, it really does come with respect and trust. And also we always put God in the middle of our relationship and it helps us so much in beautiful ways," ani Andre.

Sa huli, muling nagpakilig sina Andre at Lou sa pagbibigay nila ng mensahe sa isa't isa.

"I'm very thankful to God to have you in my life. I'm very blessed and you are very special to me. I love you very much and I know that we can do this. Mahal kita," ani Andre.

"I love you. Nothing's changed. I still love you," sagot ni Lou.

Si Lou at Andre ay parte ng adult Big 4 "Pinoy Big Brother: Otso" kung saan nakasama nila sina Yamyam Gucong and Fumiya Sankai.

