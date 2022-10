MAYNILA -- Ibinahagi nina Piolo Pascual at Regine Velasquez kung paano nila napanatili ang kanilang pagkakaibigan higit isang dekada nang matapos nilang gawin ang pelikulang "Paano Kita Iibigin" noong 2007.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, para sa pagdiriwang ng ika-15 taon ng "Paano Kita Iibigin" na idinirehe ni Joyce Bernal, muling binalikan ng dalawa ang mga kuwento tungkol sa kanilang pinagsamahang proyekto.

Pag-amin ni Pascual, iba ang hiya na naramdaman niya nang makasama sa nasabing pelikula si Velasquez.

"Nakailang movies na sila ni Joyce eh. Kumbaga tested na sila then coming into film, I was really shy because you know that's freaking Regine Velasquez. So hiyang-hiya talaga ako kahit na nag-TV guestings kami but I was intimidated at first because nga you know sa kalakihan niya as a celebrity but she was really helpful," ani Pascual.

"Actually ang naalala ko noon ay ang saya-saya namin. Tapos kain kami nang kain," ayon naman kay Velasquez na ibinahagi rin kung paano nila napanatili ang pagkakaibigan nila ni Pascual.

"Kasi hindi naman siya katrabaho lang, kaibigan siya. And also he works with Ogie (Alcasid), parang they love each other. ... So they got very, very close pati ang friendship namin sumunod. At saka ninong siya ni Nate," ani Velasquez.

Maliban kina Pascual at Velasquez naging sorprersa rin ang pagdating sa studio ni Quintin Alianza, ang gumanap na Liam, ang anak ng karakter ni Velasquez sa "Paano Kita Iibigin."

Makikita naman ang pagkagulat nina Velasquez at Pascual sa pagdating ni Alianza na ngayon ay isang 21-anos na college student at kumukuha ng kursong Communication Arts.

Matatandaang si Alianza ang grand winner ng Star Circle Kid Quest noong 2006.

"Sa kanila, they were so nice to me po. Si Kuya Piolo tinuturuan niya po ako na i-deliver ang mga lines ko. Si Regine po she was like a mother to me," ani Alianza.

Ibinahagi rin nina Pascual at Velasquez kung bakit espesyal ang kanilang una at huling pelikula na magkasama.

"Sa akin kasi 'yung pelikula na 'yon, yun ang pinaka-dramatic na role na nagampanan ko. Normally kasi ako 'yung comic relief, ako ang nagpapatawa. Eh nandoon si Uge (Eugene Domingo) so ako ang serious. Ito talaga ang pinaka-dramatic na ginawa ko," ani Velasquez.

"Nagpapasalamat ako sa Star Cinema at sa Viva Films siyempre kay Piolo at Joyce for giving me this opportunity para ma-test ko rin ang sarili ko kung saan ko kayang dalhin ang acting na ito. And I had so much fun working with you (Piolo) and I am so happy that even after all that we are still friends," aniya.

"If there's one thing I really appreciate about Reg is her compassionate heart and very caring and very attentive. And if there's one thing that I learned from her, during the last day, may dumating na truck, truck load of different appliances. Sabi ko, 'Saan galing 'yan?' 'Kay Ms. Reg po pa-last day.' So walang umuwing luhuan. That's one trait that I've been practicing na nakuha ko kay Reg, 'yung pagiging napaka-giving, napaka-generous niyan. So ever since then lahat ng pelikula ko ay pina-practice ko na 'yan, thank you for doing that, for showing that to me. We only did one film but we have a fans club, 'yung mga PioGene fans. So maraming-maraming salamat," ani Pascual.

Kung mabibigyan ng pagkakataon, bukas ang dalawa na muling magkasama sakaling magkaroon ng pangalawang "Paano Kita Iibigin."

Nitong nakaraang taon lamang nang ilabas ng ABS-CBN Film Restoration ang restored version ng "Paano Kita Iibigin."

