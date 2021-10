Mula sa Instagram ni Jesi Corcuera



“Simbolo ng kalayaan.”

Ganito inilarawan ng dating “Pinoy Big Brother” housemate at trans man na si Jesi Corcuera ang pinagdaanang operasyon sa kaniyang dibdib.

Sa kaniyang Instagram account, proud na ipinakita ni Corcuera ang kaniyang surgery scars sa nakalipas na operasyon na labis umanong nagpasaya sa kaniyang sarili.

“Hindi maitagong ngiti. Mga ngiti na walang katumbas na halaga. Maaring hindi niyo maintindihan ang sayang aking nararamdaman. Pero sa likod ng mga hiwa sa ilalim ng aking dibdib 'yan ang simbolo ng aking kalayaan,” saad nito sa caption.

Ayon kay Corcuera, ang ginawang operasyon ay isa ring kalayaan sa panghuhusga sa mga katulad niyang matapang na inilahad ang kanilang tunay na pagkatao.

“Kalayaan sa mapanghusgang lipunan. Para sa mga tulad kong parte ng makulay na bahaghari 'wag kayong titigil makamit ang inyong kalayaan at kasiyahan,” ani Corcuera.

Nagpasalamat ito sa kaniyang pamilya at sa doktor na nagtiwala at sumuporta sa kaniyang nais tahakin.

“Maraming salamat sa suporta mula sa aking pamilya at sariling pamilya kasama ka @corcueracams At sa nag-iisang duktor na hindi sumuko at nagtiwala saakin Dok @docyappy Mahal ko kayo,” pahayag pa niya.

Kabilang si Corcuera sa pumasok sa Bahay ni Kuya noong 2016 para sa “PBB Lucky Season 7” kung saan binansagan siyang “Transman of the House ng Cavite.”

Sa kaniyang pananatili sa “PBB,” naikuwento ni Corcuera ang mga pinagdaanan noon bago tuluyang natanggap ng kaniyang pamilya at mga kaibigan.

"Hindi naman po namin ginusto iyong ganitong sitwasyon kasi kusa ko lang naramdaman," paglalahad ni Corcuera na inamin ding nasaktan sa pagtawag sa kaniya ng ibang tao na makasalanan.

Noong Hunyo, ipinasilip na rin ni Corcuera ang kaniyang peklat sa dibdib kasabay nh pagdiriwang ng Pride Month.

“And sarap sana rumampa ng malaya sa pride march. At dahil dyan flex ko lang din scar ko. Dahil sa mga scar na ito, mas na boost confidence ko at walang takot na harapin ang mapanghusgang mundo,” saad niya.

Abala si Corcuera sa kaniyang YouTube channel na may 268,000 subscribers na.