PANOORIN: Alexa Ilacad, naiyak sa payo ni 'Kuya'

MAYNILA -- Hindi napigilan ni Alexa Ilacad ang maiyak sa naging pag-uusap nila ni Kuya sa "Pinoy Big Brother."

Naging emosyonal ang aktres matapos na payuhan ni Kuya na huwag itong tumigil sa pag-abot ng kanyang mga pangarap.

Pag-amin ni Ilacad kay Kuya, hindi pa niya nakukuha ang kanyang "dream role" bilang aktres.

"I [think hindi pa] naiibigay sa akin 'yung tamang break na hinihintay ko. Sometimes it makes me feel bad, it makes me feel sad not because I'm jealous but more on because I feel impatient. I feel like I deserve to have my break already," ani Ilacad.

"There are times where I doubt and I know that it's bad. There are times that I questioned God. 'Lord, bakit hindi Niyo pa po ibinibigay sa akin? Bakit parang I am never the lead, only second layer, etc.' Most times naman Kuya I understand and I just believe in perfect timing," dagdag ng aktres.

Nang matanong ni Kuya kung gaano kaimportante para kay Ilacad ang inaasam nitong pangarap, tugon ng aktres: "Sobrang importante po siya sa akin. This is my passion, ito ang love of my life eh. It's all I know, it's all I've known ever since I was a kid and it's what I hope I can do hanggang sa pagtanda ko na. Mahal na mahal ko po talaga ang pag-arte," ani Ilacad.

Ani Kuya kay Ilacad, nakikita niya ang pagmamahal ng aktres sa kanyang trabaho. Tuluyan namang naiyak si Ilacad nang payuhan siya ni Kuya na huwag tumigil sa pag-abot ng inaasam niyang pangarap.

"Huwag kang tumigil mangarap, Alexa. Kahit ilang beses ka mang mabigo sa pag-abot ng iyong bituin, patuloy kang maniwala na isang araw ito ay magniningning. Pagdating ng araw na 'yon, mararamdaman mo ang tunay na saya," ani Kuya.

Tugon naman ni Alexa habang nagpupunas ng mga luha: "It means a lot, it means so much na naniniwala po kayo sa akin. I will make you proud kahit sa paglabas ko."

