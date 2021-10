Mula sa Instagram ni Korina Sanchez

Isa ang beteranang brodkaster na si Korina Sanchez sa nalungkot nang hindi tinuloy ni "Kabayan" Noli de Castro ang pagtakbo sa pagka-senador sa darating na Halalan 2022.

Sa kaniyang Instagram account, sinabi ni Sanchez na nami-miss na rin niya ang boses ni De Castro sa flagship news program ng ABS-CBN na "TV Patrol."

Nilisan ni Kabayan ang "TV Patrol" nang mapagdesisyunang magbalik pulitika sana sa susunod na taon. Ngunit ilang araw matapos magpasa ng kaniyang certificate of candidacy, umatras si De Castro sa pagtakbo sa 2022.

Sa pag-alis ni De Castro sa programa, bumalik muli si Karen Davila kasama ni Bernadette Sembrano at Henry Omaga Diaz sa nasabing newscast na pinuri naman ni Sanchez sa nasabing post.

“I feel sad my friend Kabayan Noli de Castro backed out of the Senate race. His voice is also missed in 'TV Patrol.' Though the women are doing a great job now,” tugon ni Sanchez.

Matagal ding nagkasama sa "TV Patrol" sina Sanchez at De Castro kasama si Ted Failon.

Inalala rin ng host ng “Rated Korina” ang pagsasama nila ni Kabayan sa isang Halloween special noon.

“I always remember Kabayan towards Halloween. One Halloween special we collaborated on an episode. Memorable. Kabayan, saan ka man naron, si Noli ka pa din,” ani Sanchez.

Nagsimulang maging anchor ng "TV Patrol" si Sanchez noong 1995. Nagtagal ito sa programa, kahit na paputol-putol dahil na rin sa pagtakbo ng asawa ni si Mar Roxas, hanggang 2015.

Samantala, naging mukha ng news program si Kabayan mula nong 1987 bago pansamantalang nawala nang maging senador at bise presidente ng bansa. Bumalik matapos ang termino noong 2010 bago tuluyang umalis ngayong taon.