Ganda ng Baguio, ibibida sa 'The Broken Marriage Vow'

MAYNILA -- Ibinahagi ni Rachel Alejandro na ibibida rin sa inaabangang serye na "The Broken Marriage Vow" ang Baguio.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Huwebes, nagbahagi si Alejandro ng ilang detalye sa kanyang unang serye sa Kapamilya network.

"Binigyan talaga ito ng Filipino flavor ni direk Connie Macatuno dahil in-add niya 'yung fashion nating mga Filipino and, of course, 'yung aesthetic po ng Baguio. 'Yung kultura ng Baguio, 'yung artwork doon, 'yung pananamit, 'yung sa Igorot 'yung textile nila, 'yung galing sa mga ganoong lugar. 'Yon ang ipi-feature rito para naman bongga. Ibida na rin natin ang Filipino culture habang nagkukuwento ng isang makabuluhan at exciting at the same time na palabas," ani Alejandro.

Ayon kay Alejandro, muli silang magbabalik sa Baguio para sa taping ngayong Nobyembre.

"So far hindi pa ina-announce ng ABS-CBN ang airing nito, pero inumpisahan na namin siyang i-shoot. Actually sa Baguio City ang location nitong shoot na ito mula pa noong late July. Ngayong November finally nagbukas na ang Baguio para sa mga bisita at mga shoot ulit kaya itutuloy na po namin ang pagshu-shoot ng 'The Broken Marriage Vow,'" ani Alejandro.

Ang "The Broken Marriage Vow" ay pagbibidahan nina Jodi Sta. Maria, Sue Ramirez, Zanjoe Marudo at Zaijian Jaranilla.

Sa serye gagampanan ni Alejandro ang karakter ni Nathalia Lucero, ang ina ni Lexy Lucero (Ramirez), na sisira sa relasyon ng mag-asawang sina David Ilustre (Marudo) at Dr. Jill Ilustre (Sta.Maria).

Pag-amin ni Alejandro, isang hamon para sa kanya ang pagganap na isang ina.

"First time ko rin po gumanap bilang nanay. Oo, challenging po siya sa akin," ani Alejandro.

Samantala, maliban sa "The Broken Marriage Vow," maglalabas si Alejandro ng bagong awitin ngayong darating na Oktubre 29 sa ilalim ng Star Music.

Maliban sa karera sa pag-awit at pag-arte, ibinahagi rin ni Alejandro na umaayos na rin ang sitwasyon ng negosyo nila na The Sexy Chef.

Aminado si Alejandro na naapektuhan din ang kanilang negosyo dahil sa pandemya, pero giit niya unti-unti na itong nakakabawi.