MANILA -- "Feeling ko magiging viral ang character ko rito."

Ganito inilarawan ni Dimples Romana ang karakter na gagampanan niya sa inaabangang serye ng ABS-CBN na "Viral Scandal."

Sa "Inside News" ng Star Magic nitong Miyerkoles, ibinahagi ni Romana kung ano mga bagay na dapat abangan sa serye kung saan siya ang gaganap bilang ina ng bidang karakter na si Rica (Charlie Dizon).

"Sobrang excited po naming lahat. This is the kind of show we like. This is a kind of show that we need. This is a kind of show that we will love, for sure. Naku alam na alam ko ang mga kiliti," ani Romana.

"Feeling ko magiging viral ang character ko rito kasi ang dami niyang puwede niyong ipa-viral sa totoo lang ha," dagdag ni Romana.

Para kay Romana, isang magandang paraan ang panonood ng "Viral Scandal" para makawala pansamantala sa mga pinagdadaanang problema.

"Para sa akin, ang 'Viral Scandal' ay isang paraan para kahit paano makahinga tayo sa mga pinagdadaanan natin. Isang paraan para kapag pinanood natin ito ay makakalimutan muna natin na may mga problema tayo kahit isang oras lang o dalawang oras lang sa isang araw, samahan niyo po kami. At kahit paano ay makita niyo na mayroon ding dumadaan sa mga pinagdadaanan niyo at hindi kayo nag-iisa," ani Romana.

Maliban kay Dizon, bida rin sa "Viral Scandal" si Joshua Garcia na nakasama naman ni Romana sa 2016 serye na "The Greatest Love."

Ibinahagi rin ni Romana ang karanasan na makatrabaho sina Garcia at Dizon. Nagbigay-pugay din si Romana sa dalawa.

"Si Joshua ang tipo ng artista na mamahalin mo kapag katrabaho mo kasi 'yung paggalang nandoon, 'yung pagmamahal sa tao, nandoon. Kung iisipin mo noong una kaming nagkasama sa 'The Greatest Love' bata pa; ngayon he's talking about 'yung pakikipag-usap niya, pakikitungo niya. Nakaka-proud hindi ba kapag nakita mo na 'yung mga kahit paano ay konti-konting pasabi mo ay napapakinggan nila at napapapraktis talaga nila sa buhay nila no matter how big of a star they get," ani Romana.

"Charlie is a fantastic actress. I mean when you are speaking to her akala mo beterana ang kausap mo. Kasi ang artista na marunong maggawa ng homework nila at maghanda para sa mga eksena para sa akin ay may mataas na respeto sa mga katrabaho nila," dagdag ni Romana.

Maliban kina Romana, Garcia at Dizon, bibida rin sa serye ang aktor na si Jake Cuenca at Miko Raval.

Tampok din sa serye sina Ria Atayde, Maxene Magalona, Jameson Blake, Vance Larena, Kaila Estrada, Miko Raval, Arielle Roces, Markus Paterson, Gian Magdangal, Louise Abuel, Karina Bautista at Aljon Mendoza.

Sa direksiyon nina Dado Lumibao at Froy Allan Leonardo, magsisimulang mapanood ang "Viral Scandal" sa Nobyembre 15 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, TFC, JeepneyTV, A2Z Channel 11 at TV5.