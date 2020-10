'BidaMan' Jin Macapagal, ibinahagi ang magandang dulot ng lockdown sa kanya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Sa kabila ng mga pagsubok dala ng pandemya, ibinahagi ni "BidaMan" winner Jin Macapagal ang magandang naidulot nito sa kanya at maging sa kanyang pamilya.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, naging bukas si Jin sa mga pinagdaanan noong lockdown at kung paano niya itinuring na biyaya ang mahabang pahinga na ginamit niya para mas mapabuti ang sarili.

"Kasi ngayon pong quarantine ang daming uncertainties. Parang naging mabilis po ang taon sa akin mula nang pagpasok ko rito. Tapos maraming work na dumating, pero biglang tumigil. So ngayon lang po ako parang nagkaroon ng time na huminga, tapos recuperate. May anxiety na dumarating. Tina-try ko pong hanapin ng ways paano ako mag-cope," ani Jin.

"Naging maganda po ang experience kasi I'm just taking the time for myself. Then, nakikita ko rin po ano ang importance ng family talaga," dagdag ni Jin na naging abala din sa pag-aalaga ng aso at halaman.

"Maganda rin po kasing may inaalagaan ka kasi nadi-distract ka at 'yung succulent ay good for beginners. Low maintenance at saka once a week mo lang tutubigan," ani Jin na inaming nakituloy muna sa kanyang kaibigan at pamilya nito sa panahon ng lockdown.

Ang ina ni Jin ay isang frontliner na nagtatrabaho bilang nurse sa Estados Unidos.

Pag-amin ni Jin, nag-aalala siya para sa kanyang ina. Para makabawas naman sa isipin ng kanyang magulang, sinisiguro ni Jin na alagaan ang kanyang sarili.

"To be honest nag-worry ako sa kanya, kasi she's not getting any younger tapos nagtatrabaho po siya para sa amin. So ako dito naman I try not to worry her. Inaalagaan ko ang sarili ko talaga para hindi siya talaga maraming iniisip," ani Jin.

Sa panayam ay ibinahagi rin ni Jin ang kasiyahan na muling mapalapit sa kanyang mga kapatid. Ngayon, ani Jin ay suportado ng kanyang mga kapatid ang kanyang karera.

"Sa family po kasi namin we got separated. Tapos high school nasa Cebu ako, my brother nag-college dito sa Manila. So parang we grew up apart, we used to be close dati tapos parang medyo awkward. Pero ngayon po with this, na nandito ako sa showbiz, I didn't know na sila pala talaga ang magbibigay sa akin ng lakas na pagbutihan ko pa ang ginagawa ko," kuwento ni Jin.

"Just thankful for this moment na in a sense parang napatawad namin 'yung isa't isa na nawala kami the past years. Ngayon I'm just happy na okay kaming magkakapatid," dagdag ni Jin.

Agosto noong nakaraang taon nang magwagi si Jin sa talent search na "BidaMan" ng "It's Showtime."

Mula nang magwagi sa kompetisyon, lumabas sa iba't ibang programa ng ABS-CBN si Jin at ilang mga pelikula.

Bago sumali sa "BidaMan" dati ring naging kalahok si Jin sa "Pinoy Boyband Superstar."

