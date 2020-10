'Ang sa Iyo ay Akin': Marissa at Ellice nagbangayan sa burol ng ama ni Gabriel

MAYNILA -- "Walang lugar ang mga kabit dito."

Ito ang bungad ni Ellice (Iza Calzado) sa kalabang si Marissa (Jodi Sta. Maria) sa sikat na serye ng ABS-CBN na "Ang sa Iyo ay Akin."

Nitong Martes, muling nagkabangga ang dalawang bidang karakter ng serye nang magtungo si Marissa sa burol ng ama ni Gabriel (Sam Milby).

"At kailangan mo pa talaga itaon na nandito ako. The legal wife," matapang na hirit ni Ellice.

Sagot ni Marissa: "I came here as Jacob's mother. Pumunta ako bilang ina ng apo ni Tito Ramon."

"Anong kapal ng mukha ang mayroon ka para humarap sa lahat ng tao knowing na ang anak mo, anak sa pagkakasala," galit na sagot ni Ellice.

"Hindi ko kasalanan kung minahal ni Tito Ramon at itinuring na mas pamilya si Jacob kaysa sa inyo ni Hope," ani Marissa, patungkol sa anak nina Ellice at Gabriel.

Dahil sa narinig hindi na nakapagtimpi si Ellice na saktan si Marissa at magsimula ang bangayan.

Natigil ang salpukan ng dalawa nang pumagitna ang ina ni Gabriel at pagsabihan si Marissa na irespeto ang burol ng kanyang asawa na namaalam matapos atakihin sa puso.

Matatandaang noong nakaraang linggo ay ipinaalam na ni Ellice sa asawang si Gabriel na alam niya ang ginawang pagtataksil nito at ni Marissa na nagbunga pa ng isang anak.

Maliban kina Jodi at Iza at Sam, bida rin sa serye si Maricel Soriano. Tampok din ang mga bituin na sina Desiree del Valle, Paulo Angeles, at Michelle Vito.

Sa ilalim ng direksiyon ni FM Reyes, mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes ang "Ang sa Iyo ay Akin" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, pagkatapos ng "FPJ's Ang Probinsyano."

Mapapanood na rin ang sikat na serye sa free TV sa pamamagitan ng A2Z Channel 11.

Narito ang maiinit na tagpo sa "Ang sa Iyo ay Akin" nitong Martes.

