Yeng Constantino, nais baguhin ang ilan niyang kanta

MANILA -- Aminado ang singer at songwriter na si Yeng Constantino na may mga awitin siyang nilikha noon na nais niyang baguhin ngayon.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, ipinaliwanag ni Constantino na ang pagbago sa lyrics ng ilan sa kanyang mga awitin ay para mas maging angkop sa edad niya ngayon.

"Grabe 'yung mga fans sobra akong natutuwa na nung nalaman nila 'yung balita na hawak ko na 'yung catalogue, parang may personal favorites sila na 'ate, gawan mo na ito ng bagong version, pwede po bang ire-lyric itong kantang ito.' That's the good thing about owning your own songs," ani Constantino.

"Kasi may mga kanta talaga ako na nagki-cringe rin ako nung pinapakinggan ko. Alam mo 'yung parang ang bata-bata mo pa nung sinulat mo 'yon kaya parang gusto mong i-update lang ng konti kasi very childish pa 'yung point of view mo. Mayroon akong mga ganun na gustong i-relyric para appropriate naman sa age ko kapag kinanta ko siya," ani Constantino.

Kamakailan lang ay inilabas ni Constantino ang kanyang album na "Reimagined," tampok ang mga re-recording ng ilan sa mga pinakasikat niyang awitin.

