MAYNILA -- Walang patid ang pagluha ni KZ Tandingan habang ibinabahagi ang naging parte ni Martin Nievera sa buhay niya at ng mister na si TJ Monterde.

Sa "Magandang Buhay," ibinahagi ni Tandingan at mister nito ang kabutihan ng tinaguriang Concert King.

Watch more News on iWantTFC

Matatandaang 10 taon na ang nakaraan nang sumali si Tandingan sa “The X-Factor Philippines” kung saan naging mentor si Nievera.

"Ten years na po pero hindi pa rin nagbago... They never made me feel, they never made us feel that we're not part of the family," pauna ni Tandingan na nagsimula nang maging emosyonal.

"You are the daughter I've always wanted," hirit naman ni Nievera na may tatlong anak na puro lalaki.

"Sobra po kaming thankful kasi when we got married noong August (2020), in-accept na namin na we're going to be married without our parents, not even our siblings. Tinanggap ko na maglalakad ako sa aisle mag-isa. Kasi hindi sila makalipad (because of the pandemic)," ani Tandingan.

"Sabi ng daddy ko, 'Dahil wala ako diyan para ihatid ka, bakit di mo i-ask si Sir Martin?' So I asked him. Hindi ko nga siya kinausap na tinawagan kasi nahihiya ako so parang minessage ko lang siya. 'Dad,' tapos in-explain ko sa kanya. Pero nandoon na ako sa baka hindi, kasi alam ko they were very strict with the rules. Kasi nung time na 'yon Santino was here, so ayaw nila masyadong lumalabas, siyempre 'yung exposure in the height of pandemic po talaga 'yan.

"Tapos ang bilis niyang sumagot. Sinabi niya, 'It would be my honor, I'd love to.' Noong nakita ko siya nung bumukas ang pinto na dinaanan ko nung kasal, I felt like I had my family there. Naramdaman ko ang spirit ng family ko nung hinawakan niya ako inihatid niya ako sa aisle," dagdag ni Tandingan.

Ayon kay Monterde, hindi lang sa relasyon nila bilang mag-asawa kung hindi pati sa karera ay malaki ang tulong ni Nievera sa kanila.

"Siya ang example namin na nilu-look namin palagi kapag mayroon kaming doubts about our careers at mayroon kaming gustong goal na mapuntahan. Si Sir Martin talaga 'yon," ani Monterde.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC