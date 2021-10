Rachel Alejandro at mister, LDR muna ngayon

MAYNILA -- Sampung taon nang kasal ang mang-aawit at aktres na si Rachel Alejandro sa mister nito na si Carlos Santamaria.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, nagbalik-tanaw si Alejandro sa simula ng relasyon nila ng kanyang mister na isang Spanish journalist.

"Ang aming relationship karamihan talaga ay LDR, 'yung tinatawag nilang long-distance relationship. Noong una ayaw niya talagang pasukin 'yon dahil alam naman niya talagang mahirap. Noong una nag-break muna kami nung mag-boyfriend kami, tapos hindi rin niya nakayanan," ani Alejandro.

Ayon sa mang-aawit, nang magkabalikan sila ni Santamaria ay naging mabilis ang kanilang desisyon para magpakasal na.

"Ang bilis lang talaga. Kasi parang ganoon yata kapag long-distance, kailangan mo mag-decide kasi hindi naman puwede forever and ever kayong hindi magkasama kasi eventually maghihiwalay din kayo or magdesisyon kayo na magsama na talaga. And that's what we decided," dagdag ni kuwento ni Alejandro.

At noon ngang Abril 9, 2011 ay ikinasal sa isla ng Boracay sina Alejandro at Santamaria.

Sa ngayon pag-amin ni Alejandro, LDR pa rin ang relasyon nila ng mister dahil kailangan niyang manatili sa bansa ng ilang buwan para sa kanyang serye sa Kapamilya network.

" Nandito kasi ako ngayon for 'Broken Marriage Vow,' my very first teleserye under ABS-CBN. So six months ako na nandito ngayon. So six months talaga kaming hindi magkikita. Pero prepared naman siya, alam niya," ani Alejandro.

Dagdag na kuwento ni Alejandro, bagama't hindi sila magkasama ngayon ng mister ay araw-araw na bukas ang kanilang komunikasyon.

"I make sure na I always tell him how proud I am of him and he is the same with me. So lahat ng mga problema ko, I mean siya talaga ang naiiyakan ko kapag may mga hindi magagandang nangyayari sa trabaho. Tapos we make sure na alam ng isa't isa na we have each other's back kahit anong mangyari. Parang kahit hindi na raw ako magka-show ever or ganyan, sabi niya eh aalagaan niya raw ako," ani Alejandro.

Aabangan si Alejandro sa "The Broken Marriage Vow" na pagbibidahan nina Jodi Sta. Maria, Sue Ramirez, Zanjoe Marudo at Zaijian Jaranilla.

Sa serye gagampanan ni Alejandro ang karakter ni Nathalia Lucero, ang ina ni Lexy Lucero (Ramirez), na sisira sa relasyon ng mag-asawang sina David Ilustre (Marudo) at Dr. Jill Ilustre (Sta.Maria).

