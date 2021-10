LJ Reyes handang pumunta sa Baguio ‘with a friend’

Screenshot mula sa vlog ni Boy Abunda at file photo ng ABS-CBN News



Natatawang sinagot ng aktres na si LJ Reyes ang pabirong tanong ni King of Talk Boy Abunda sa kaniyang kung handa ba siyang bumisita sa Baguio City kasama ng isang kaibigan.

Bagamat halaw ang tanong sa nangyaring paghihiwalay nila ni Paolo Contis, sumagot pa rin si Reyes na sinabing handa siyang pumunta sa pamosong tourist spot sa bansa.

Naging viral sa social media ang meme na pagpunta sa Baguio “with a friend” matapos ang naging pahayag ni Contis tungkol sa pag-uugnay sa aktres na si Yen Santos bilang third party sa hiwalayan nila ni Reyes.

Ayon sa naging paliwanag ng aktor, kasama niyang umakyat sa Baguio si Santos bilang isang kaibigan lamang umano.

Para naman kay Reyes, proud siya bilang isang Pilipino sa Baguio City dahil maraming magagandang lugar doon.

“Yes. Why not? I'm proud of Baguio as a Filipino. Maraming pwedeng puntahan doon. Maraming pwedeng kainan,” natatawang sagot ni Reyes kay Abunda.

Hirit pa ng aktres, taga-Baguio ang aktor na si Paulo Avelino, na ama ng kaniyang panganay na anak na si Aki.

“Paulo is from Baguio. May family dun si Aki. Pupunta talaga kami dun,” dagdag pa ni Reyes.

Sa nasabing panayam, inamin ni Reyes na hindi pa rin siya kinokontak ni Contis simula nang tuluyan silang maghiwalay noong Agosto.

Ngunit malaki ang pasasalamat niya sa maraming sumusuporta sa kaniya lalo na sa kaniyang pamilya sa New York kung saan siya nananatili ngayon kasama ang dalawang anak.

“Sila yung nagsasabi na relax ka lang diyan. Enjoy. Do what you want to do. Kung kailangan mo ng time for yourself, you can do that. Iba talaga pag sinabi ng nanay mo na 'sa akin ka muna.' Alam mong di ka ilalaglag. Di ka bibitawan kahit anong mangyari,” saad nito.

Labis na pinag-usapan sa social media ang kontrobersyal na hiwalayan nina Reyes at Contis kung saan inamin ng aktres na hindi mutual ang desisyon sa kanilang pagputol ng relasyon.

Natanong din si Reyes noon kung may third party ba kaya nauwi sa hiwalayan ang anim na taon nilang pagsasama. Hindi sumagot ang aktres sa nasabing tanong.

May anak sina Reyes at Contis na si Summer.