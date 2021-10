Mula sa Twitter ng Star Magic

Umarangkada na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa pagbuo ng kanilang inaabangang serye na “2G2BT” (2 Good 2 Be True).

Sa Facebook page ng RGE Drama Unit, ipinasilip ang unang araw ng taping ng KathNiel para sa kanilang pagbabalik-telebisyon.

Nitong Oktubre, inamin nina Bernardo at Padilla na isang hamon para sa kanila ang muling pagsabak sa paggawa ng teleserye.

"After four years na wala kami sa TV, ito na magbabalik na kami at magte-taping na kami very soon," ani Padilla sa "Inside News" ng Star Magic.

"Siyempre para sa aming dalawa ay challenging din na gumawa ng panibagong kuwento sa dami ng aming nagawa. So one year in the making. Ano pa ba ang puwede naming gawin na something new for the people, para sa mga manonood kung ano pa ba ang puwede naming mai-offer."

Sa kabila ng hamon sa paggawa ng serye ngayong pandemya, mas nananaig sa tambalan ang saya at pananabik na muling magtrabaho.

"Mas excitement ang nararamdaman ko ngayon dahil it's been a while and I'm very, very excited," saad ni Padilla.

Sa ilalim ng RGE Drama ang “2G2BT,” kung saan makakasama ng sikat na tambalan sina Ronaldo Valdez, Gloria Diaz, at Irma Adlawan. Bahagi rin sina Gelli de Belen, Romnick Sarmenta, Cris Villanueva, at Smokey Manaloto.

Kasama rin sa cast sina Matt Evans, Jenny Miller, Yves Flores, Pamu Pamorada, Gillian Vicencio, Kristel Fulgar, Bianca de Vera, at Alyssa Muhlach.

