BB Gandanghari, may payo kina Kylie at Aljur

MANILA -- Hindi na bago para kay BB Gandanghari na ngayon ay nasa Amerika ang balitang hiwalay na ang pamangkin nito na si Kylie Padilla sa mister nitong si Aljur Abrenica.

"Siyempe alam ko naman na nagkaroon ng problema ang marriage nila. Nagkahiwalay sila. Pero that's all I know. Ayaw ko ring pag-usapan 'yung tsismis. So hindi ko alam. Matagal na 'yun. Matagal na silang hiwalay. That's what I know," ani Gandanghari sa isang livestream sa Instagram.

Tila nasorpresa naman si Gandanghari nang mabasa mula sa isang netizen ang sinabi ni Abrenica sa isang social media post na si Padilla ang unang nagloko sa relasyon at sumira sa kanilang pamilya.

"No way? He did? Sinabi niya? I don't know that. That, 'di na ako puwede makialam. Hindi ko talaga alam. This is the first time na narinig ko 'yan. So I don't know. Hindi naman ako nagtatanong," ani Gandanghari

Pero sa huli, isa ring payo ang ibinigay ni Gandanghari para sa kanyang pamangkin at kay Abrenica.

"Pero ito lang ang sa akin. Kasi ang paghihiwalay galing tayo diyan hindi ba? Ang paghihiwalay is not a joke. It's not a career move or something to be 'yung para mapag-usapan ka. Masakit 'yan.

So what I can advise to these two, being younger that you are, eh try to keep your dirty linens in the washroom. I'm sure you know what I mean," Gandanghari ani Gandanghari.

Para kay Gandanghari, mas importanteng isipin nina Padilla at Abrenica ang kanilang mga anak.

"Mahirap makiaalam. Pero 'yon lang, Try to keep things in private as much as possibe kasi may mga anak kayo, unang-una. So, 'yun lang masasabi ko. That's a very touchy subject. So as of now, I think you're not the priorities. I mean the parents, Kylie and Aljur, I think what you need to think about now are the children. Kung meron man ako maipapayo bilang auntie, 'yun siguro ang mapapayo ko at 'yun lang din masasabi ko," ani Gandanghari.

Matatandaang Hulyo nang kumpirmahin mismo ng kapatid ni Gandanghari na si Robin Padilla, na hiwalay na sina Kylie at Abrenica.

Ayon kay Robin, third party o pambababae umano ni Abrenica ang dahilan.





Sa isa namang post sa social media, sinabi ni Abrenica na ang asawa niya ang unang nagloko sa relasyon.

Sagot naman ni Padilla sa isang panayam, hindi siya kailanman nagloko sa panahon na magkasama pa sila Abrenica bilang mag-asawa.

Nauugnay ngayon si Abrenica sa sexy actress na si AJ Raval.