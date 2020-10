Sitti at Juris, sumabak na rin sa pagbebenta ng pagkain online

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- "Mayroon at mayroon tayong magagawa."

Ito ang paniniwala ni Sitti na sa gitna ng mga pagsubok dala ng pandemya marami pang pwedeng gawin na panggagalingan ng lakas at inspirasyon para harapin ang buhay.

Sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Martes kasama ang kapwa mang-aawit na si Juris, kinuwento ni Sitti na nagtayo siya ng sariling negosyo na Klim's Chorizo na nakatulong para malampasan ang hamon ng pandemya.

"Nag-start kami ng chorizo namin. Bumili kami ng tatlong kilo. Hindi ko akalain na mabebenta namin 'yon. So ngayon nasa mga 60 kilos kami of pork every week. So kapag nare-realize ko ang journey namin from that small beginning na ngayon ay mayroon kaming matatawag na negosyo, nakakakuha ako ng inspirasyon doon na hindi natitigil ng pandemic ang lahat ng creative processes or lahat ng creation na puwedeng magawa," ani Sitti.

Dagdag niya: "Kahit sa paligid natin parang wala, pero mayroon at mayroon tayong magagawa."

Maliban sa kanyang negosyo ay aabangan rin ng mga tagahanga ni Sitti ang pinakabago niyang awit na sinulat niya nitong lockdown.



"Soon abangan niyo na lang. Maraming maiiyak," ani Sitti.

Samantala, kwento naman ni Juris na sumabak na rin siya sa online selling. Nagbebenta si Juris ng kanyang mga bini-bake tulad ng cookies, soft bread rolls, banana choco loaf at choco loaf.

Tulad ni Sitti, nakakakuha rin si Juris ng lakas at inspirasyon sa kanyang negosyo.

"Kasi it's something that I enjoy doing. 'Yung husband ko in-encourage niya rin ako na go ahead. Kasi hindi ako negosyante. I don't know anything about it. 'Yung husband ko, marunong siya roon. So yung part ng preparasyon, ako lahat 'yon. Nag-design ako ng logo 'yung 'Made by Juris' tapos pinrint ko siya... pati ang costing ako na... tapos research research. Parang wow kaya ko pala siyang gawin. Nakakatuwa na napo-produce mo siya at natutuwa ka na may napasaya ka rin," ani Juris.

Maliban sa dagdag pagkakakitaan, sinabi ni Juris na isa rin ang baking sa nagiging bonding nila ng kanyang mga anak.