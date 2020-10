'Plantitasmama' Wacky Kiray, ipinasilip ang bahay at mga halaman

MAYNILA -- Ipinakita ng komedyanteng si Wacky Kiray sa kanyang mga tagahanga ang bunga ng kanyang paghihirap -- ang kanyang sariling tahanan.

Sa kanyang pinakabagong vlog, ibinahagi ni Wacky ang apat na palapag niyang bahay sa Quezon City.

Watch more in iWantTFC

Bago ang pagpapakita kung ano ang mga nasa loob ng kanyang tahanan, ibinahagi muna ni Wacky ang dating itsura ng kanyang bahay.

“Hindi ganito ang itsura niya dati. Ang itsura niya dati is parang kulungan siya ng ibon. Hindi mo ma-aappreciate kasi sobrang chaka na niya kasi lumang-lumang bahay siya. So ngayon, ang taray na niya,” ani Wacky.

Ayon kay Wacky, katuparan ng kanyang pangarap ang kanyang bahay.

“Ito po ang simpleng bahay ko sa Quezon City na kung saan ako ay nangarap lang po dati na magkaroon ng sarili kong bahay pero natupad ko po, sa tulong po ng Panginoon at siyempre sa tulong po ng mga taong nagmamahal at sumusuporta po sa akin. 'Yan po ang kuwento ng bahay ko,” ani Wacky na pinakita ang kanyang sala, kusina at pantry.

Ang terrace ang pinakapaboritong lugar ni Wacky sa kanyang tahanan kung saan makikita ang kanyang mga alagang halaman tulad ng rubber plant, snake plant, calathea, golden pothos at traveller's palm.

"Ito ang aking mga koleksiyon ng plant. So kung mayroon tayong plantitas at plantitos, hindi nabanggit ang mga beki. So ang tawag sa amin ay plantitasmama," ani Wacky.

Sa nakaraang panayam kay Wacky sa "Magandang Buhay," sinabi niyang walong buwan ang kinailangan para sa pagsasaayos o renovation ng kanyang bahay.

Maliban sa kanyang bahay sa Quezon City, ibinahagi rin ni Wacky na nabilhan na niya ng sariling bahay at lupa ang kanyang mga magulang sa Las Piñas.

Si Wacky ang nagwagi sa talent competition sa ABS-CBN na "I Can Do That" noong 2017. Naging parte rin siya ng programang "I Can See Your Voice" ng ABS-CBN.



Related video:

Watch more in iWantTFC