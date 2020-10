Patrick Quiroz at Vivoree Esclito, malaki ang pasasalamat sa gitna ng pandemya

MAYNILA -- Sa kabila ng mga pagsubok, malaki ang pasasalamat nina Vivoree Esclito at Patrick Quiroz na makapagtrabaho para sa kanilang pamilya.

Sa "News 'To Yan" ng Star Magic, ibinahagi nina Patrick at Vivoree na kilala ngayon sa kanilang tambalan na "PatVoree" ang mga bagay na kanilang ipinagpapasalamat.

"Ako lagi kong pinagpi-pray every night ito: Sabi ko kay Lord palagi na, in spite of this pandemic and the shutdown of the company, they are still able to provide us work and open doors, opportunities. Kinikilabutan tuloy ako," ani Patrick.

"Kagaya nga ng sinabi ni Patrick kahit challenging time siya para sa ating lahat ngayon, we are still very grateful kasi may mga project pa rin po, may blessings pa rin and because of that may capability din po kami para mag-share sa ibang tao, lalo na sa mga supporter namin," ani Vivoree.

"'Yung fact lang na nasa loob lang tayo ng bahay, 'yon 'yong time na dapat ay magkaroon tayo ng time to reflect, mag-reflect sa sarili mo, sa mga bagay-bagay na ano ang puwede kong gawin, what can I do? Kahit na mahirap ang sitwasyon, ano ang puwede kong gawin, what can I do to help other people. 'Yung time mo with God and your family," dagdag ng aktres.

Matatandaang unang nagkasama at nabuo ang tambalang "PatVoree" sa proyektong "Hello Stranger."

Nito lamang ay Oktubre ay inilabas ang bersiyon nila ng "Star ng Pasko" sa ilalim ng Star Music.

Pag-amin naman ni Patrick, maraming aabangan sa kanilang tambalan.

"Gusto ko talaga sabihin pero huwag muna. Sana po abangan niyo ang ginagawa namin at gagawin namin kasi sobrang daming nakalatag. Nakakatuwa lang at ang excitement ay grabe nasa lalamunan ko na. Gusto kong i-post sa social media pero huwag muna. Abangan niyo po nakaka-excite," ani Quiroz.

Isa sa mga gagawing proyekto ng PatVoree ay ang pagsasapelikula ng "Hello Stranger."

"Mag-i-start na kami ng shooting ng 'Hello Stranger' probably next month. Sana abangan niyo, kasi sobrang excited na kaming mag-shoot at ipakita sa inyo ang 'Hello Stranger' movie," ani Vivoree.

