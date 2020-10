Mga artista nakiisa sa 'red lipstick campaign' ni Angel Locsin

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — All out ang suporta ng mga artista kay Angel Locsin sa kaniyang "red lipstick campaign" upang kondenahin ang red-tagging o pagbibintang sa isang indibidwal na parte ito ng komunistang grupo.

Noong isang linggo, naglabas ng larawan si Locsin na nakapulang lipstick. Sa caption, sinabi niyang hindi siya kasapi ng New People's Army (NPA), maging ang kaniyang kapatid na si Ella Colmenares at pamangkin na si Neri Colmenares.

Nilagyan niya ito ng #NoToRedTagging at #YesToRedLipstick.

Giit ni Locsin, dapat suportahan ang kalayaan ng bawat isa na maihayag ang kanilang opinyon nang hindi nalalagay sa peligro ang kanilang buhay.

Matapos nito, sunod-sunod na ang pagsuporta ng netizens at celebrities sa hashtag ni Locsin.

Ilan dito sina Pia Magalona, Agot Isidro, Cherry Pie Picache, at Bituin Escalante.

Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang maraming artista sa Gabriela, na binansagan ding "front" umano ng komunistang grupo.

Ilan dito sina Vice Ganda, Tirso Cruz III, John Arcilla, Rowell Santiago, Yassi Pressman, Dimples Romana, at marami pang iba.

—Mula sa ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News