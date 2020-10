Ilang miyembro ng Hashtags, nagkasama sa kaarawan ni Ronnie Alonte

MAYNILA -- Matapos ang ilang buwan, muling nagkasama ang ilan sa mga miyembro ng grupong Hashtags para sa kaarawan ng kanilang kasamahan na si Ronnie Alonte.

Nagdiwang ng kanyang kaarawan si Ronnie nitong Lunes, Oktubre 26.

Sa Instagram, ibinahagi pa ni Ronnie ang video kung saan kita ang pagsasayaw niya at mga kasamahan sa Hashtags na sina Tom Doromal, Jimboy Martin at Zeus Collins.

Maliban sa pamilya at malalapit na kaibigan, naroon din sa selebrasyon ang nobya nitong si Loisa Andalio na nagbahagi ng retrato kung saan kitang magkayakap sila ni Ronnie.

"Happy birthday love!" ani Loisa sa caption.

Kamakailan lang sa "Magandang Buhay" ay ibinahagi nina Loisa at Ronnie ang plano nila na makapagpatayo ng sarili nilang bahay.

"Siya may sarili na pong bahay din, bukod sa family niya na napagawan niya. Ako rin po, may bahay na sa Laguna. So next namin 'yun na, sana 'yung sa amin," ani Ronnie sa nasabing panayam.

Dagdag din ni Ronnie, nanatiling si Loisa pa rin ang babaeng nais niyang makasama.

"Alam namin na nasa gitna namin si God, ayaw kong magkasala. Kumbaga naniniwala ako na kapag mayroon kang partner at sabay kayong naggo-grow mas maganda. ... Alam kong siya 'yon, siya 'yung ibinigay. Saka wala na kami sa laro. Lalo na ako, wala na ako sa laro," ani Ronnie.

Matatandaang 2015 nang pasukin ni Ronnie ang showbiz bilang miyembro ng Hashtags ng "It's Showtime."

