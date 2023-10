Noli de Castro, itatampok ang 'Kababalaghan: Pagkagat ng Dilim'

MAYNILA -- Isang gabing magpapatindig sa balahibo ng sambayanan ang ihahatid ni Kabayan Noli de Castro mula sa bagong kwento ng katatakutan sa ikalimang edisyon ng kanyang Undas special na “Kababalaghan: Pagkagat ng Dilim” ngayong Linggo, Oktubre 29.

Itatampok ni Kabayan ang nakakatakot na kwento ng college student na si Precious Bianca “Prei” Capanan, na pinagmumultuhan ng isang doppelganger at mga espiritu ng umiiyak na bata at ginang na bumubulong sa kanyang tainga sa kanyang condo unit. Mga bikitma umano ito ng isang marahas na krimen at naghahanap ng hustisya ayon kay Prei.

Ipapalabas din sa “Kababalaghan” ang istorya ng isang ginang mula sa Bulacan na patuloy na pinagsasamantalahan ng isang incubus, isang lalaking demonyo na hinihipo ang kanyang maselang bahagi ng katawan at hinuhubad ang kanyang salawal habang natutulog.

Samantala, ibabahagi naman ng beteranong mamamahayag ang kwento ng isang ginang na nagmumulto sa rest house sa Pililia, Rizal, na naging dahilan upang lumipat ang ilang pamilyang umuupa dahil sa takot na naramdaman. Sinabi ni Felipe Santos, ang may-ari ng bahay, na ang multo ay ang kanyang namatay na asawa.

Panoorin ang mga istorya ng katatakutan ngayong Linggo, Oktubre 29 sa “Kababalaghan: Pagkagat ng Dilim,” ang Undas special ni Kabayan Noli De Castro simula 9:30 p.m. sa A2Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, youtube.com/ABSCBNNews, news.abs-cbn.com/live at iba pang ABS-CBN News online platforms.

