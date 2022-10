Watch more News on iWantTFC

MANILA -- Pinoy rock band Sponge Cola performed the song "Sakto" for the second anniversary of TeleRadyo's "Sakto" on Wednesday morning.

"Ngayong anniversary natin may regalo po sa atin ang bandang Sponge Cola. Nagpadala sila ng video na kinakanta ang ating theme song na composed by our friend Randy Santiago," said Amy Perez, one of the hosts.

Joining Perez in the morning program are Johnson Manabat and Jeff Canoy.

Sponge Cola is gearing up for Canada tour this November.

"For actual cities na pupuntahan namin ay check niyo na lang ang Facebook namin. Tapos major concert namin sa December 14 called 'Bottoms Up.' Tickets are available sa SM Tickets, sa venue sa PETA Theatre. At two decades na kasi kaming nagbabanda so it's our way of celebrating with everyone," Yael Yuzon, Sponge Cola's frontman, said in the video.

