Shaina Magdayao, magbabalik sa pagsasayaw

MAYNILA -- Plano ng aktres na si Shaina Magdayao na bumalik sa pagsasayaw at mag-aral ng flamenco.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles kung saan niya ipinagdiwang ang kanyang kaarawan, ibinahagi ni Magdayao na nais din niyang lumakbay muli.

"I am looking forward to travelling again. Kasi ngayon medyo nag-ease up na 'yung pandemic restrictions, 'yung COVID restrictions so 'yun ang nilu-look forward ko," pauna ni Magdayao.

"Dahil matagal akong nag-absent sa dance floor, now I am back. Sabi ko kasi paghahandaan ko, kasi ilang years ako na walang sayaw. So now, bago ako tumapak ng G-Force Dance Studio ay nag-flamenco muna ako. Dahil nasayaw-sayaw ko na siya sa 'ASAP,' ngayon interested ako to really learn the art of flamenco. Kasi hindi naman siya basta-basta sayaw lang. Kumbaga may rason kung bakit nila ginagawa 'yon, ipinapadyak ang mga paa nila. So sobrang naa-amaze ako sa history and culture. At the same time gusto ko na ring matutunan 'yung flamenco," ani Magdayao.

Matatandaang dalawang taong naging abala si Magdayao bilang parte ng "FPJ's Ang Probinsyano" na nagtapos nito lamang Agosto.

Samantala, nagbigay ng video message sina Lorna Tolentino at Angel Aquino para sa kaarawan ni Shaina.

Nagkasama ang tatlong aktres sa "FPJ's Ang Probinsyano" na nagtapos nito lamang Agosto.

Watch more News on iWantTFC

Para sa kanyang kaarawan, naging sorpresa ang pagdating sa studio ng isa sa mga pamangkin ni Shaina na si Gabriel Moreno.

Watch more News on iWantTFC

Ibinahagi naman ni Magdayao kung ano ang kanyang hiling para sa kanyang kaarawan ngayong Nobyembre 6.

"Just to have a complete Christmas with all of my pamankins, it matters to me talaga. Two years na nag-pandemic, two years na nag-bubble ako. So 'yung sister ko si Sheryl, who is based in the States, may dalawang pamangkin din ako roon hindi nakauwi. So sad ang aking tita heart. Malungkot ang puso dahil hindi kumpleto ang aking mga pamangkin. So it would really mean the world to me if makakauwi sila ngayong Christmas," ani Magdayao.

"Ako? Guidance na lang po, Lord. Wisdom at sana ay magamit ko pa itong aking job, ang aking position for something more purposeful. And I have surrendered naman myself to this world to this purpose. So sana 'yun lang guidance and wisdom because I am here naman to serve not just the people around me but also the company, the network, ABS-CBN," dagdag ng aktres.

Maliban sa pagiging aktres, isang negosyo rin ang pinagkakabalahan ni Magdayao na nagsimula sa panahon ng pandemya.

Watch more News on iWantTFC

Kaugnay na video: