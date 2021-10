MANILA – Sylvia Sanchez revealed that the ABS-CBN franchise denial was one of the reasons why her son Arjo Atayde decided to run for Quezon City's 1st congressional district seat in the 2022 elections.

Speaking during the virtual press conference for the upcoming finale of "Huwag Kang Mangamba," Sanchez said she is nervous about this endeavor that Atayde decided to take on, but he has her full support.

"Actually kung ako ang tatanungin, ayaw ko [siya sumabak sa pulitika]. Alam ng anak ko 'yun at alam ni Enchong (Dee). Nag-uusap kami diyan ni Enchong. Ayaw ko pero gaya nga ng sabi ko, anak ko 'yan eh. Wala akong magawa kung hindi suportahan na lang ang anak ko. Iga-guide ko na lang nang mabuti ang anak ko para hindi naman maligaw," she said.

"Kapag pinalad, pinagkatiwalaan ng mga tao, nakapuwesto, iga-guide naming mag-asawa para hindi naman masusulsulan and hindi naman maliligaw. Kabado, yes, pero suporta, 1,000%."

According to the screen veteran, Atayde has always wanted to be a public servant since he was in high school, but the ABS-CBN shutdown last year further pushed him to seek a public post.

"High school pa lang siya talaga nagsasabi na siya, 'Gusto kong manungkulan, mommy. Gusto kong tumulong.' Sabi ko, 'Makakatulong ka naman kahit wala ka sa puwesto.' Sagot niya, 'Mas makakatulong ako kapag nasa puwesto ako, mommy,'" Sanchez narrated.

"Okay na 'yun eh, nanahimik na siya noon. Hanggang nang magsara ang ABS. Doon siya talaga -- 'yun 'yung ang pinakatalaga nalungkot siya, nagalit siya, nalungkot siya [para] sa lahat ng Kapamilya, sa mga kaibigan sa loob, mga Kapamilya natanggalan ng trabaho tapos pandemic pa. 'Yun talaga ang isa sa pinaka rason din niya," she added.

Believing her son's intentions are well, Sanchez vows to rally behind his back all the way.

"Magandang rason 'yun kasi sabi nga niya, 'Ma, ang daming naghihirap. Ang daming kawawang Kapamilya. Gusto ko lang silang tulungan.' So nakikita niya 'yung paghihirap ng lahat kaya mas pursigido siya na tumakbo. Yes, because of ABS kaya tatakbo si Arjo. Isa iyan sa reasons."

Both Atayde and Sanchez are Kapamilya actors.

