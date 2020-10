WATCH: Vice Ganda dedicates song to Ion Perez as they mark 2nd anniversary

Watch more in iWantTFC

MANILA -- Comedian Vice Ganda and boyfriend Ion Perez marked their second anniversary on Sunday, October 25, at a theme park in Sta. Rosa, Laguna.

They were joined by their good friends comedians Negi, Lassy and MC.



"October 25 is a very important day because it's our anniversary. Yes, two years na tayo. Dahil espesyal ang araw na ito, of course, we need to celebrate. Ito ay isang bagay na worth ng isang selebrasyon. Kaya naman ise-celebrate natin sa espesal na lugar kung saan feeling namin ay mgiging masaya kaming dalawa at masaya kami dahil pinayagan nila kami na dito i-celebrate ang anniverasary namin," Vice said in their vlog.

It was October last year when Vice confirmed his relationship with Perez after a "Magpasikat" performance on "It's Showtime."

The couple and their friends had to first undergo COVID-19 testing and were cleared. They also underwent a mandatory health check and followed new normal rules of Enchanted Kingdom.

"Hindi siya operational, walang kliyente o turista. Kaming dalawa lang (ni Ion) at saka ang staff namin," Vice added.

Aside from enjoying different rides, the couple also got to eat together while riding the ferris wheel.



"Ang sarap nung naging free tayo, tanggap tayo ng tao, kahit may ilan na hindi pa rin," Perez said.

"Ang pinakamasaya sa akin na nangyari ay nagdesisyon tayo na panindigan ito kahit hindi naman tayo sigurado kung ano ang magiging reaksiyon ng ibang tao. Kasi maraming beses na iniisip ko ang magiging reaksiyon ng mga tao. At dahil iniisip ko 'yon ay huwag na lang kasi natatakot ako. Dumating tayo sa point na wala na tayong pakialam kung ano ang reaksiyon niyo bahala na kayo basta tayo itutuloy natin ito, kasi ito ang gusto natin," Vice said.

The "It's Showtime" host said he's just blessed to have someone like Perez, who is not afraid to love him.

"Napakapalad ko na 'yung ininanda mo at nalampasan mo 'yon, na hindi ka nasira nang mga pananakit na ginawa nila sa iyo. Maraming beses in the past mayroon akong mahal pero wala silang sapat na lakas at tapang na panindigan. Makita lang na kasama, takot na takot. Makitang nakahawak, takot na takot. 'Yung iba nga makita lang na kasama ako, takot na sila, lalo pa kaya kung minahal nila ako. Kung takot silang makitang kasama ako, mas takot silang mahalin ako. Natatakot silang mahalin ako kasi alam nila huhusgahan sila, ayaw nila. Isa-isa nila akong tinatalikuran pero ikaw ang lakas mo lang talaga. Sobrang lakas mo at kahit mga kaibigan ko ay hangang-hanga sa iyo. Sabi, ang tatag ni Ion. Grabe ang heart at grabe ang love. Thank you," he told Perez.

Before the end of the video, Perez cried while watching the music video of the song "Mahal Ako ng Mahal Ko" that Vice Ganda wrote for him. He also vowed to continue loving Vice.

Vice said he made the song with the help of Moira dela Torre.The official music video was uploaded on his official YouTube page on Sunday and features the couple's sweet moments.

"Ang damdamin ko naikuwento ko siya sa isang tula. Tapos 'yung tula ginawa kong kanta. Pinakiusapan ko si Moira kung pwede niya akong tulungan na 'yung tula na ginawa ko para sa iyo ay maging kanta," Vice told Perez.

"Para marinig ng maraming-maraming tao. Tumanda man tayo, mawala man tayo, hindi mawawala ang kuwento natin kasi patuloy na maririnig ang kuwento na 'yon sa pamamagitan ng kanta. Hanggat may isang taong magpapatugtog ng kanya na 'yon," he added.

Here are the lyrics of Vice Ganda's "Mahal Ako ng Mahal Ko":

Ang dami kong piniling mahalin

Inalayan ng lahat ng sa akin

Ilang beses nang sumugal

Pero ako lang ang nagmahal

'Di pa rin ako tumigil magdasal

Ako raw ay mahirap ibigin

'Di daw nila makakayang tanggapin

At bigla kang dumating

Pinatunayan mo sa akin

Ako ay karapat-dapat ding mahalin

Chorus:

Nagbago ang mundo

Nang mapasayo

Nawala ang lahat ng takot ko

Salamat sa iyo

At pinaramdam mo

Na mahal ako ng mahal ko

Ikaw ang tugon sa 'king mga hiling

Pag-ibig mo na kusang dumating

At niyakap mo ang lahat

Kagalingan at sugat

Minahal mo ako, bilang ako

Chorus:

Nagbago ang mundo

Nang mapasayo

Nawala ang lahat ng takot ko

Salamat sa iyo

At pinaramdam mo

Na mahal ako ng mahal ko

At kung meron mang hangganan

Hindi pa rin mawawala

Pasasalamat, sa iyong pinadama

Nagbago ang mundo

Nang mapasayo

Nawala ang lahat ng takot ko

Salamat sa iyo

At pinaramdam mo

Na mahal ako ng mahal ko

Kay sarap na mahal mo rin ako



