Robi Domingo, may payo kay Edward Barber: 'Don't be too serious'

MAYNILA -- Nangako si Robi Domingo na patuloy niyang gagabayan ang mga kaibigan na sina Edward Barber at Maymay Entrata.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, matapos ibahagi ang istorya ng kanilang pagkakaibigan ay iginiit ni Robi na handa siya kung hihingin nina Edward at Maymay ang kanyang tulong.

"Simula't sapul sinabi ko naman sa kanila, kila Maymay at Edward, wala akong pakialam kung sino kayo sa showbiz, may pakialam ako kung sino kayo bilang mga tao. At ipa-promise ko sa inyo na gagabayan ko kayo kung kailangan niyo ang tulong ko," ani Robi.

"Hanggang ngayon ay tutuparin at tutuparin ko ang promise na 'yon. Kaya Edward, if you need any help, I see you not as Edward Barber pero as Edward na kaibigan ko," dagdag ni Robi.

Para naman kay Edward, biyayang maituturing ang magandang samahan nila ni Robi na itinuturing niyang kuya.

"It's hard to find some good friends na sobrang trustworthy at malalaman mo lang kung tunay na kaibigan 'yung tao na 'yan over time at pinakita ni Kuya Robi 'yon since 'PBB' to now," ani Edward.

Nagsimula ang pagkakaibigan nina Robi at Edward sa "Pinoy Big Brother: Lucky 7" noong 2016. Noong panahon na 'yon si Edward ay isa sa mga housemate at host naman si Robi.

Pagkatapos ng "PBB," mas naging malapit pa ang dalawa bilang bahagi ng pamilya ng MYX.

Pahabol na payo naman ni Robi kay Edward ay bawasan nito ang sobrang pagiging seryoso.

"Just don't be too serious. Tawag ko sa kanya batang-matanda. Kapag may isang bagay talagang pinag-iisipan niya ng sobrang daming beses. It's a good thing, pero sa age mo na 'yan, it's a good age, a good time to make mistakes and to learn. Okay lang na magkamali, okay lang na madapa, basta ang importante ay tumayo ka at kung mahihirapan kang tumayo ay nandito lang kami para umalalay sa iyo," ani Robi.

Isang paalala naman ang ibinigay ni Edward para sa itinuturing na tropa at kapamilya.

"Gusto ko lang i-remind si Kuya Robi na you are more than just a host, a name, money, or a business, an influencer or mentor. You are more than that. Parang if you lost everything you are still so much more than just that. 'Yun lang ang reminder. You are bigger than all of that," ani Edward.

Nito lamang Setyembre ay ginabayan ni Robi sina Edward at Maymay para magparehistro para makaboto sa halalan sa 2022.

