Regine Velasquez, natagpuan na ang 'papalit' sa kanya?

MAYNILA -- Isang nakakatuwang post ni Regine Velasquez ang kinagiliwan ng kanyang mga tagahanga sa social media.

Sa kanyang post sa Instagram nitong Linggo ng gabi, sinabi ni Velasquez na natagpuan na niya ang "papalit" sa kanya.

Sa nasabing post, isang TikTok video ang ibinahagi ni Velasquez kung saan kita ang magkatabing video niya at ni Danieca "Teacher Dan" Goc-Ong, ang viral music maestra ng Cebu.

Matatandaang sumikat si Teacher Dan dahil sa nakakatuwang pagtuturo ng music.

Sa "A or B" video, makikita na unang bumirit si Velasquez ng "Chandelier." Maliban sa wala sa kakaibang pag-awit ni Teacher Dan, nakakatuwa ang tagpo nang ilagay niya sa kanyang bag ang ginamit na kunwaring mic at sabihin ang salitang "basic."

"Gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na nahanap ko na ang papalit sakin. S'ya na talaga ang tatapos sa 'kin. Dapat nasa ASAP si ate," ani Velasquez.

Sa nakaraang panayam sa "Sakto," iginiit ni Teacher Dan na nais niya lang magbigay ng "good vibes" sa kakaiba niyang pagtuturo.

Ayon kay Teacher Dan, hindi niya inaasahan na sisikat ang kanyang video sa pagtuturo ng musika. Matatandaang nag-trending at kinagiliwan ng netizens ang kakaiba niyang pagtuturo kung paano ang tamang pag-awit ng "Do You Want to Build a Snowman" mula sa pelikulang "Frozen."

