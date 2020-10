Moira dela Torre maagang nagdiwang ng kaarawan sa 'ASAP'

Maagang ipinagdiwang ni Moira dela Torre ang kaniyang ika-27 na kaarawan sa programang 'ASAP Natin 'To.' Screengrab

Para sa kaniyang kaarawan, dalangin ng Kapamilya singer na si Moira dela Torre na magkaroon na ng bakuna kontra coronavirus disease.

Ito ang ibinahagi ni Dela Torre matapos ang birthday number niya sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo.

"My only prayer is that we finally get a vaccine and a cure for COVID," sabi ni Dela Torre nang tanungin ng kapuwa mang-aawit na si Erik Santos ukol sa kaniyang birthday wish.

Maagang pagdiriwang ang nangyari sa "ASAP" dahil sa Nobyembre 4 pa ang mismong 27th birthday ni Dela Torre.

Bukod sa gamot para sa COVID-19, hiling din ni Dela Torre ang blessings para sa mga Filipino.

"I pray for peace and prosperity and blessings over our country and all the Filipinos all around the world," aniya.

Sa kaniyang birthday number sa "ASAP," inawit ni Dela Torre ang "Sign of the Times" ng English singer at One Direction member na si Harry Styles.

Kasama ni Dela Torre sa performance sina Santos, Jed Madela at Janine Berdin.

Unang nakilala si Dela Torre nang sumali siya sa kauna-unahang season ng "The Voice of the Philippines," kung saan naging miyembro siya ng team ni apl.de.ap.

Noong Biyernes, inilabas ng Star Music ang lyric video ng bagong kanta ni Dela Torre na "Paubaya," na agad sinuportahan ng mga netizen sa pamamagitan ng pagpapa-trend sa pangalan ng mang-aawit sa Twitter.

Nabigyan din noong nakaraang Linggo si Dela Torre ng multiplatinum certifications para sa kaniyang mga album.