Mga tricycle driver na apektado ng pandemya, hinatiran ng ayuda ng 'Iba 'Yan'

MAYNILA - Binisita ng aktres na si Angel Locsin at ng "Iba 'Yan" ang ilang mga tricycle driver sa North Fairview at Caloocan para alamin ang kanilang kalagayan ngayong pandemya.

Isa sa mga binisita ng Iba 'Yan si Lino Bernas, isang tricycle driver sa North Fairview sa Quezon City.

Aminado siya na nahirapan siya ngayong pandemya dahil limitado na ang biyahe nila sa tricycle.

Binisita din ng Iba 'Yan si Marissa Villanueva, isang tricycle driver sa North Caloocan.

Matapos ang maraming taong pagtatrabaho sa Japan, umuwi si Marissa para alagaan ang kaniyang mga magulang.

Hindi nagtagal, sinubukan ni Marissa na mamasada ng tricycle hanggang sa ito na ang ginawa niyang trabaho.

Bukod sa mga grocery at vitamins, binigyan rin ng Iba 'Yan ng face masks, gloves at sanitation kits sina Marissa at Lino, maging ang kanilang mga kasamahang tricycle driver.

Narito ang kanilang kuwento.