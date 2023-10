Loisa Andalio wants to be part of a fantasy series

MANILA -- Actress Loisa Andalio revealed that her dream role is to be part of a fantasy series.

"Ang dami kong dream role. Mas gusto ko 'yung fantaserye talaga. Nae-enjoy ko ang mga ganun. Actually favorite ko yung 'Lobo' ni Angel (Locsin) dati. Kasi 'yung tao biglang 'yung magiging transition niya (lobo)," Andalio said in an interview for "Star Magic Celebrity Conversations."

Asked if there's anyone she would like to work with in the future, she said: "Anyone, kahit sino. Actually wala akong pinipili na makatrabaho. Kahit sino kasi matututo ka naman. Kasi hindi ba lahat ng mga tao ay iba't iba ang personality. So wala akong pinipili kahit sino, okay naman ako makatrabaho. Gusto ko 'yung nasu-surprise ako, paano niya kaya ito iaatake yung eksenang ito yung mga ganyan."

In the interview, Andalio said that her love for acting started when she was still young.

"Pangarap ko talaga mag-artista as in kapag tinatanong ako 'ano ang pangarap mo, ano ang course mo?' 'May course ba ang artista?' 'yung mga ganyan. Kasi growing up fan ako ng TV, ng ABS-CBN. Talagang fan ako ng mga Star Magic artists. 'Yun talaga ang goal ko. Mahilig akong kumanta at sumayaw," Andalio said.

"Naalala ko tuwing summer, kasi sa public (school) ako nag-aaral, kapag mataas 'yung grades ko, 'yung tita ko sa ibang bansa ay pinagwo-workshop niya ako sa Star Magic. So talagang bata pa lang ako ay nagwo-workshop na ako ng acting, singing, dancing. Talagang gusto ko talaga," she added.

Supported by her parents and family, Andalio started her career in showbiz as part of "Pinoy Big Brother: All In" in 2014.

Currently, Andalio is part of the afternoon series "Pira-Pirasong Paraiso," which airs Mondays to Fridays on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, iWantTFC, and TFC.

