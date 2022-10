MAYNILA -- Bibida ang aktres na si Cherry Pie Picache sa bagong pelikula na "Oras de Peligro" sa ilalim ng direksiyon ni Joel Lamangan.

Ito ang kinumpirma ng talent agency B617 Management sa mga retratong inilabas sa social media nitong Linggo na kuha mula sa naganap na story conference.

Ang "Oras de Peligro" ay tatalakay sa kuwento ng isang simpleng pamilya at ang kanilang karanasan noong Pebrero 1986, bago tuluyang mapatalsik ang dating pangulong si Ferdinand Marcos Sr.

Giit ni Lamangan, hindi sagot sa pelikulang "Maid in Malacanang" ang kanyang bagong pelikula.

"Ito po ay ginawa upang sabihin ang katotohanan noong 1986. 'Yung apat na araw, 'yung kahuli-hulihang apat na araw ng Pebrero bago mawala ang diktador na Marcos sa Malacanang," ani Lamangan.

"Ang ikinatatakot ko po at ng mga kasama ko ay baka wala na pong makaalam kung ano ang nangyari kapag hindi natin gagawin sa pelikula o telebisyon ang nangyari. Kailangan, tayo po. Sapagkat ang sining ay dapat nagmumulat. Ang sining ay dapat nagsasabi ng totoo. Ang sining ay dapat nagsisilbi sa interes nang nakakaraming mamayan sa pagsasabi ng katotohanan. Kaya ito po ay nabuo namin dahil doon," ani Lamangan.

Pag-amin ni Lamangan, hindi madali ang paggawa ng pelikulang tulad ng "Oras de Peligro."

"Hindi ito ipo-produce ng sinumang mainstream producer, wala, wala. Bakit? Dahil takot sila, takot silang mag-produce ng mga ganitong uri ng pelikula. Kaya kami ay nakatagpo ng grupo na nagnanais na magsabi rin ng katotohanan. At mga grupo ng kabataan din, ng mga producer na gustong gamitin ang pelikula upang magtuwid ng mga mali at hindi katotohanan na maaring nagaganap na ngayon, kaya ang pelikulang ito ay nabuo dahil doon," ani Lamangan.

Kabilang din sa pelikula sina Allen Dizon, Gerald Santos, Mae Paner, Apollo Abraham at maraming iba pa.

Ang pelikula ay isinulat nina Eric Ramos at Bonifacio Ilagan sa ilalim ng Bagong Siklab Productions.

"Ang pelikula na ito ay hindi pink, hindi ito pink, hindi ito dilaw, hindi ito pula. Ito ay kayumanggi, ito ay Filipino. Iba-iba naman kami rito," giit ni Lamangan.

"Basta ito ay nagsasabi ng katotohanan na nangyari noong 1986. Itong pelikulang ito ay hindi nagsasabi ng anumang masama laban sa kasalukuyang administrasyon, wala. Hindi ito nagsasasabi ng anumang masama ng nakaraang administrasyon, wala. Ang sinasabi lang ng pelikulang ito ay kung ano ang totoong nangyari noong 1986 sa punto de vista ng isang simpleng pamilya, 'yun lamang sinasabi nito. Wala kaming kulay-kulay," aniya.



Para kay Picache, bilang aktres mahalaga ang makagawa ng isang proyekto na magbibigay inspirasyon at magsasabi ng katotohanan.

"I think it's also important as an artist lalo na sa panahon ngayon na makagawa ng isang pelikula, I mean to make a movie we are not only there to entertain but we are also there to inspire hindi ba na makapag-move, makapag-encourage ng mga tao. I think it's very important na ngayon ay magsabi ng katotohanan especially for the youth of our country. Kasi sila 'yung dapat nakakaalam kung ano yung pinagmulan natin, ano ang ipinaglaban ng maraming tao noon para makamit at alagaan ang kalayaan na mayroon tayo ngayon. I think the project is very important," ani Picache.

"Tapos ang isa pa sa gustong-gusto ko sa proyekto is 'yung title yung 'Oras de Peligro'. I think this does not only say of our country, 'yung sitwasyon natin but of the whole world ngayon. Hindi ba ang dami-daming nangyayari ngayon sa buong mundo. We have the war, we have the recesson. So ang 'Oras de Peligro' ay importante hindi lang sa bansa natin kung hindi sa buong mundo na kung hindi tayo magtutulong-tulong, sino pa kaya?" ani Picache.

