Kung sanay ang mga tao na pagkain at iba pang order ang dala ng mga delivery rider, talento at saya naman ang kanilang nai-deliver sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo.

Tampok sa segment na "ASAP Discoveries" ngayong Linggo ang mga delivery rider na sina Jomak Peladra, Lloyd Braga Corsino at Neil David Alferez, na viral sa video-sharing app na TikTok dahil sa kanilang pagsayaw.

Ayon kay Alferez, bago ang pandemya, isa talaga siyang dance instructor.

"Dahil sa pansamantalang binawal 'yong face-to-face classes, kinailangan kong dumiskarte," kuwento niya sa pagsabak sa pagiging delivery rider.

Naging delivery rider naman umano si Peladra upang matustusan ang pangangailangan ng kaniyang pamilya, habang pinasok naman ni Corsino ang trabaho para masuportahan ang sarili sa pag-aaral.

Nauna nang nagkakilala ang 3 rider nang sumali sa "Battle of the Riders" ng social media personality na si Niana Guerrero.

Sa "ASAP," nakasamang sumayaw ng mga rider sina Maymay Entrata, AC Bonifacio, Kim Chiu at Darren Espanto.