Aminado ang batang aktres na si Francine Diaz na marami ang humihikayat sa kaniyang sumali sa mga beauty pageant lalo pa sa kutis at ganda ng mukha nito.

Sa ginanap na media conference ng skincare brand na “Dr. Alvin”, sinabi ni Diaz na nakakataba ng puso ang mga papuring natatanggap at pagpilit sa kaniya na sumali sa mga beauty contest.

Ngunit paglilinaw ng “Huwag Kang Mangamba” star hindi niya umano nakikita ang sarili na rumarampa sa entablado.

“Natutuwa ako na nasasabi yung mga ganun, na may mga comments na ganun about sa akin, but I don’t think that it is for me,” saad nito.

Ayon kay Diaz, ang mga paglahok sa tulad ng Binibining Pilipinas at Miss Universe na kilala sa bansa ay napakalaking responsibilidad.

“Parang siyempre kung sasali ako sa mga pageant ng Binibining Pilipinas at Miss Universe, siyempre hindi lang naman ’yung sarili ko ’yung pinapakita ko, dinadala ko ’yung buong Pilipinas at lahat ng Pilipino,” sambit ng aktres.

“So thank you sa mga nagsasabi na puwede akong mag-Binibining Pilipinas but I don’t think it’s for me.”

Samantala, sa nasabing press conference, naging bukas si Diaz sa pagkukwento tungkol sa pangangalaga ng kaniyang mukha.

Aniya, kaya umano siya nagkakaroon ng mga tigyawat sa mukha noon ay dahil sa hindi madalas na paghihilamos.

Kaya naman payo niya sa mga kagaya niyang teenagers na nakakaranas ng acne breakout, ugaliing maglinis ng mukha. Dagdag pa niya, huwag silang mawawalan ng kumpyansa sa sarili kung may pimples sila dahil parte ito ng pagtanda.

“For me, that's normal especially sa mga teenager ngayon kasi part 'yan ng growth natin, part 'yan ng pagiging teenagers natin," ani Diaz. "Kaya tayo nagkaka-pimple kasi... kulang tayo ng care sa ating skin."

"So kung gaano kaimportante sa 'tin 'yung pagpapanatili na healthy 'yung body natin, dapat ganun din tayo sa skin natin.”

