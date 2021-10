Watch more on iWantTFC

Sinigurado ng aktres at host na si Kim Chiu na espesyal ang magiging pagdiriwang ng kaniyang unang anibersaryo sa “It’s Showtime” matapos sumayaw habang tila naliligo sa ulan sa opening performance niya sa noontime show.

Nitong Sabado, sinorpresa ni Chiu ang madlang pipol sa kaniyang kakaibang pagtatanghal na kinatampukan ng pagsayaw nito habang may rain shower effect sa studio ng “Showtime.”

Ayon kay Chiu, hindi niya akalaing magagawa niya ang enggrandeng production sa palabas lalo pa’t mahal umano ang ginastos doon.

“Akala ko nga ‘Magpasikat’ na e,” hirit ng mainstay host na si Vhong Navarro na tinutukoy ang taunang tagisan ng talento ng mga host ng show.

Hindi naman napigilan ni Chiu na maiyak nang magbigay na ng mensahe ng pasasalamat para sa kaniyang unang taon sa “It’s Showtime.”

“Sobrang thank you lang. Di ko alam saan ako magsisimulang magpasalamat. My heart is very thankful una sa ABS-CBN. Pangalawa dito sa naging tahanan ko halos isang taon na,” saad niya.

Nagpasalamat din siya sa mga kasamahan sa noontime show dahil tinanggap umano siya ng mga ito ng walang halong panghuhusga.

“Sa mga co-host ko, maraming salamat kasi each and everyone may natutunan ako sa inyo. And hindi nyo ko hinusgahan,” ani Chiu. “Kay Mami Vice, maraming salamat. Lahat ng sinasabi mo nasa isip at puso ko yun.”

Hangad ng aktres na makapagbigay pa ng saya at inspirasyon sa mga manonood, “may prangkisa man o wala ang ABS-CBN.”

“I've learned a lot. Every day is a learning experience. Every day is a chance na binibigay n’yo sakin. Dahil ang gusto ko lang magpasaya at maka-inspire ng tao,” sambit nito.