Direk Cathy Garcia-Molina, umaasang matutuloy ang pelikulang John Lloyd-Bea

MANILA -- Buo ang paniniwala ng direktor na si Cathy Garcia-Molina na matutuloy ang muling pagbabalik-pelikula ni John Lloyd Cruz.

Sa isang digital press conference para sa fundraising auction event na "Pakpak ng Pangarap" nitong Huwebes, nagbigay ng detalye si Direk Cathy tungkol sa gagawing pelikula nina John Lloyd at Bea Alonzo.

"I don’t know if I should say pero hindi naman siguro bawal. I was supposed to do talaga John Lloyd-Bea, 'yun ang naka-lineup sa akin during the pandemic. As in 'yun ang mini-meeting namin lagi. Until medyo tumatagal kami kasi siyempre hindi namin matantiya talaga 'yung pandemya 'di ba? Siyempre may creative process pa 'yan. Inabutan na nang hindi available si Lloydy, may mga prior commitments na siya. So na-put on hold. Binigyan ako ng bago (project) na ganun din, laging may problema. Kaya sabi ko itong nakaraan, mayroon po ako ulit, sabi ko baka puwedeng next year na lang. Huwag na nating ipilit kung hindi talaga akma," kuwento ni Direk Cathy.

Naging bukas din ang direktor kung bakit hindi niya maididirehe sina Bea at John Lloyd sa tinatawag na "new normal" set up.

"Ako po ang nagsasabi sa Star Cinema, I am very open to them, very honest na it will really be very hard for me to direct ng may social distancing. Highly physical ako mag-direct. I hold them. I talk to them. I touch them. Sabi ko, ‘Paano ko ‘to imo-motivate ng malayo?’ I talk to my cameramen. Ako, gusto ko sama-sama ang staff ko kapag kumakain kami. Tapos one seat apart. Hindi ko kayang i-figure out sa utak ko talaga," ani Direk Cathy.

"I know there are ways because some did it and I congratulate them. Sobrang saludo ako sa kanila for being able to do that. But me, I told Inang (Olivia Lamasan), I don’t know how I would do it with the same passion and intensity kung ang lalayo nila sa akin. Kaya sabi ko kung kaya namang i-delay, i-delay nila," dagdag ng direktor.

Umaasa pa rin ang direktor na matutuloy ang proyekto nila nina John Lloyd at Bea na nakatrabaho niya sa mga sikat na pelikulang "One More Chance" at "A Second Chance."

"Sana po. Excited na rin ako, na-miss ko na rin si John Lloyd Cruz. Sabi ko nga sa kanya bago ang pandemya, nagkita pa kami sa UP kumain pa kami nina Carmi (Raymundo) kasi inaayos namin itong kuwento, tapos nag-meeting na rin kami online. Alam niyo po marami ng ganun hanggang sa doon 'di umabot. 'Di bale, matutuloy din 'yan," ani direk Cathy.



Magaganap ang “Pakpak ng Pangarap” sa Oktubre 31, Sabado.

