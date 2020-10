Bagong awitin ni Moira dela Torre na 'Paubaya', trending agad

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Masakit. Mapanakit. Basag.

Ilan lamang ito sa mga reaksyon ng netizens matapos mapakinggan ang bagong awitin ng mang-aawit na si Moira dela Torre na "Paubaya."



Nitong Biyernes, inilabas na ng Star Music ang opisyal na lyric video ng awiting "Paubaya" sa YouTube.

Ipinakita naman ng netizens ang suporta sa bagong awitin ni Moira nang maging top trending topic ang kanyang pangalan sa Twitter.

Maliban sa Star Music, naglabas din ng isa pang bersiyon ng lyric video si Moira sa kanyang YouTube channel.

Kasama ni Moira sa paglikha ng "Paubaya" ang mister niyang si Jason Marvin.

"Here it is. The last track of the 'Patawad' album. The closing song for our winter season," nakasulat sa caption.

Ibinahagi rin ni Moira ang lyrics ng "Paubaya."

Saan nagsimulang magbago'ng lahat

Kailan, nung ako ay di na naging sapat?

Ba't di mo sinabi nung una palang

Ako ang kailangan, pero di ang mahal

Saan nag kulang ang aking pagmamahal?

Lahat ay binigay, nang mapangiti ka lang

Ba't di ko nakita na ayaw mo na?

Ako ang kasama, pero hanap mo siya

Chorus:

At kung masaya ka sa piling niya

Hindi ko na pipilit pa

Ang tanging hiling ko lang sakanya

Wag kang paluhain, at alagaan ka niya

Saan natigil ang pagiging totoo

Sa tuwing mababanggit na mahal mo ako

Ba't di mo inamin na merong iba?

Ako ang kayakap, pero isip mo siya

Chorus:

At kung masaya ka sa piling niya

Hindi ko na pipilit pa

Ang tanging hiling ko lang sakanya

Wag kang paluhain, at alagaan ka niya

Bridge:

Ba't di ko naisip na merong hanggan

Ako ang nauna, pero siya ang wakas

At kita naman sayong mga mata

Kung bakit pinili mo siya

Mahirap labanan ang tinadhana

Pinapaubaya, ko na sakanya

Nito lamang Linggo sa "ASAP Natin 'To" ay naging emosyonal si Moira nang tanggapin niya ang parangal para sa kanyang album na "Malaya" at "Patawad."

