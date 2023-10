Bakit hindi pa bumabalik sa ere ang 'Gandang Gabi Vice'?

'Gandang Gabi Vice' poster.

MAYNILA — May sagot ang komedyanteng si Vice Ganda kung bakit hindi pa bumabalik sa ere ang kanyang talk show na "Gandang Gabi Vice" (GGV) sa ere.

Sa ilang serye ng posts sa X, dating Twitter, binunyag ni Vice na inalok na siya ng management ng ABS-CBN pero tinitignan niya pa ang tamang panahon dahil mayroon pa siyang ibang show.

"I was actually asked by the management when I signed my new contract if I wanted to do GGV again. I couldn't do 3 shows anymore. Baka pagtapos ng 'Everybody Sing!,' let’s see kung keri ko na. Pero seasonal na lang. 'Di ko na keri 'yung another 10 years," tugon ni Vice sa isang netizen.

"Super nakaka-happy na kahit ilang years ng di umeere ang 'GGV' bukambibig pa din ito ng madami. I'm so blessed to have 3 programs na kinakapitan talaga ng mga tao. 'It’s Showtime,' 'GGV' and 'Everybody, Sing!' Thank you ABS-CBN," dagdag pa niya.

Inamin ni Vice na dumating sa puntong paulit-ulit na ang kanyang guest pero marami na ang nagbago ngayon kaya naman maganda ang kinabukasan ng GGV para sa kanya.

"Actually true 'to. Nagsawa na din ako sa paulit-ulit na guests. Isa 'yun sa mga rason kaya I decided to sign off. Pero ngayon mukhang mas malalim na ang balon ng guests kasi sanib pwersa na ang mga networks, (hopefully)," aniya.

Diin naman ni Vice, masaya siya sa kanyang weekend show na 'Everybody, Sing!' dahil marami itong natulungan at nabigyan pa siya ng international recognition.

"Sa totoo lang! And sa, 'GGV' nakaupo lang ako most of the time tapos tawa lang ng tawa. Nakakapagod ng malala ang 'Everybody, Sing!' pero it’s all worth it kasi ang objective ay 'di lang entertainment kasama na din ang public service," aniya.

"Pinuno ng GGV ng trophies ang bahay ko pero 'Everybody, Sing!' gave me international recognitions. Um-ASIAN si accla eh!"

Huling umere ang 'GGV' nitong Marso 2020 sa at naging kilala sa pag-interview ni Vice ng mga kilalang personalidad mapa-artista, mga nag-viral sa social media, beauty queens, at pulitiko.

RELATED VIDEO:

Watch more News on iWantTFC