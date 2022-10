MAYNILA – Hindi nakadalo ang mainstay host ng “It’s Showtime!” na si Vice Ganda sa grand finals ng “Miss Q&A Queen of the Multibeks” nitong Sabado.

Marami ang nagtaka sa muling pagkawala ni Vice sa noontime show lalo pa’t finale na ng isa sa malapit sa kaniyang segment.

Idinaan ng komedyante sa kaniyang Twitter account ang paghingi ng paumanhin sa pagliban muli sa programa.

Aniya, gustong-gusto niya makapasok sana ngunit hindi ito napayagan dahil na rin umano sa tamang dahilan.

“Sorry po wala pa rin ako sa Showtime. Kagabi pa ko umiiyak dahil di ako napayagan for a valid reason,” saad ni Vice.

Sorry po wala pa rin ako sa Showtime. Kagabi pa ko umiiyak dahil di ako napayagan for a valid reason. Di ako pumayag na iadjust ang date ng Finals kasi this event is not about me. It’s about these beautiful girls and their talents. So for now let’s focus on them. Sorry po! 💔 — jose marie viceral (@vicegandako) October 22, 2022

Kuwento pa nito, tinanong din siya kung nais niyang iurong ang araw ng grand finals ng Miss Q&A ngunit hindi na umano ito pumayag.

“Di ako pumayag na iadjust ang date ng Finals kasi this event is not about me. It’s about these beautiful girls and their talents. So for now let’s focus on them. Sorry po,” paliwanag ni Vice.

Hirit pa niya, masakit sa kaniyang kalooban na hindi masaksihan ng live ang coronation night ng kompetisyon dahil mahalaga sa kaniya ang segment na ito.

Kung alam nyo lang kung gaano to kasakit para sa akin. This segment is very inportant to me and very close to my heart. Aside from the fact na di ko masusuot yung mga pinagawa kong gowns para aliwin ko. 💔💔💔💔💔 — jose marie viceral (@vicegandako) October 22, 2022

Hindi rin niya masusuot ang mga gown na pinagawa niya para sa “Queen-finity War” finale.

Si Anne Patricia Lorenzo ang nailuklok sa trono bilang Miss Q&A Queen of the Multibeks grand winner.

Iniuwi niya ang korona na gawa ni Mark Santos at P500,000 cash prize. Mayroon din siyang P450,000 worth of negosyo package at P100,000 worth of pampaganda package.



