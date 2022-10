Binulaga ni Ian Veneracion ang kanyang fans sa sorpresang pagbabalik niya bilang action star sa selebrasyon ng kanyang ika-40 anibersaryo sa showbiz.

Watch more News on iWantTFC

Tampok si Veneracion sa hard action Amazon Prime Video thriller series na “One Good Day” kung saan niya pinakita muli ang kanyang gilas bilang action star sa pagganap niya ng isang hit man na gustong ituwid ang kanyang buhay.

Sa trailer ng “One Good Day” burado ang aura ni Veneracion bilang poging romcom aktor at charismatic na singer na nakilala ng kasalukuyang henerasyon ng mga fans.

“Proud ako sa mapapakita naming talent ng mga Pinoy sa filmmaking, “ sabi niya sa ABS-CBN News nitong Biernes para ilunsad ang kanyang proyekto.

“Ang taas ng quality ng shots, sound, pati na execution ng story fight scenes.“

Natuwa rin si Ian sa pagbalik-tanaw niya sa kanyang karir bilang child star at kanyang pamamayagpag bilang action star ung 1990s and 2000s sa mga pelikulang tulad ng “Zaldong Tisoy”, “Sgt. Bobby Aguilar: Isa Lang Ang Buhay Mo”, “Ben Balasador: Akin ang Huling Alas”, “Bastardo”, “Armadong Hudas”, at “Totoy Hitman”.

Kasama ni Veneracion sa pagtitipon si direktor Lester Pimentel Ong na unang nakilala sa trabaho niya sa mga Kapamilya seryeng “Bagani”, “La Luna Sangre”, “Lastikman”, at iba pa.

“It gives me great pride to be creating action content for the region – something that I feel is critical to grow the industry. I am fortunate to be doing this with Ian, who is not only a brilliant actor, but also a martial artist and an athlete – a true professional,” ani Ong.

Makakasama ni Veneracion sa six-part Studio Three-Sixty production sina Nicole Cordoves, Pepe Herrera, Robert Seña, Menchu Lauchengco-Yulo, Rabiya Mateo, Andrea Torres, Aljur Abrenica, Justin Cuyugan at iba pang bituin.

Magsisimula ang “One Good Day” simula November 17.