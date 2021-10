Dokyu sa drug war na 'Aswang' big winner sa Urian

Watch more on iWantTFC



MAYNILA — Sa isang pambihirang pagkakataon, pinili din ng Gawad Urian bilang Best Picture ang dokumentaryong "Aswang" na tungkol sa isyu ng malagim na war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Wagi rin ang direktor nitong si Alyx Arumpac bilang Best Director.

Bukod dito, ginawaran din ang Aswang ng Best Cinematography at Best Documentary awards.

Samantala, nakamit na sa wakas ni Alessandra de Rossi ang pinakaaasam-asam niyang Best Actress sa Urian.

Nanalo siya sa kanyang pagganap bilang isang biyudang naghiganti sa na-tokhang niyang mister sa pelikulang "Watchlist."

Pinarangalan din si De Rossi ng Urian bilang isa sa 4 na natatanging bituin ng nakaraang dekada para sa kalidad ng kanilang mga pelikula.

Best Actor naman si Nanding Josef.

Narito pa ang ibang wagi sa Urian:

Best Supporting Actress

• Dexter Doria

• Hazel Orencio

Best Supporting Actor

• Nicko Laurente

Best Screenplay

• Lav Diaz para sa "Lahi, Hayop"

Natatanging Gawad Urian

• Lav Diaz

Magkakaron ng pagkakataon ang viewers na mapanood ang "Aswang," "Memories of Forgetting," at "Lahi, Hayop" sa ktx.ph.

—Ulat ni Mario Dumaual, ABS-CBN News