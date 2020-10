Jason Dy, bumalik sa pagpipinta nitong lockdown

MAYNILA -- Bumalik sa pagpipinta ang mang-aawit na si Jason Dy dahil sa lockdown dala ng pandemya dulot ng COVID-19.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, sinabi ni Jason na muling nabuhay ang interes niya sa pagpipinta.

"Dati kasi nagpi-painting na ako. Nakalimutan ko lang dahil na busy," ani Jason. "Ngayon kasi hindi ba ang dami nating time sa bahay, so (sinubukan) ulit, binalikan ko."

Pag-amin ni Jason naisip niya rin na puwede niyang i-exhibit ang kanyang mga likha.

"Actually noong binalikan ko siya parang, oo nga ano parang puwedeng i-exhibit kapag nakarami ako. Konti pa lang ang nagagawa ko," ani Jason.

Sa kasagsagan ng lockdown, inamin ni Jason na dumanas din siya ng kalungkutan at pag-aalala dahil sa kawalan ng trabaho.

"Siyempre 'yung mga napagdaanan ko typical for an artist sa business natin na, 'naku wala na tayong trabaho.' Parang 'yung main na ginagawa natin as artist, as performer, nagpi-perform sa maraming tao, sa crowd, eh 'yun ang pinakabawal ngayon. So 'yun na-down ako. Maraming insecurities. Magkakaroon pa ba ako ng trabaho? 'Yun ang main way of living ko, pinagkakakitaan ko. So 'yun talaga, naka-affect talaga sa mental health," kuwento ni Jason.

Ayon kay Jason, pamilya at mga kaibigan ang nakapitan niya sa panahon ng pagsubok.

"With my family and friends. Siyempre si mommy. 'Yung pinag-uusapan nga natin, si mommy lang 'yung malakas. Nakatulong talaga na kasama ko siya at karamay ko siya," ani Jason na sumabak din sa vlogging.

Nito lamang Setyembre ay inilabas ni Jason ang pinakabago niyang awitin na "Gusto Ko Pa."

