MAYNILA — May komento ang aktres na si Krystal Mejes sa mga nais siyang maging bahagi ng next generation ng "Mara Clara."

Matapos makitang muli sa publiko nitong Star Magic Ball 2023, ilang mga fans ang nakita ang potensyal na tanganan ni Clara.

May pressure man, nagpapasalamat si Mejes sa nakikitang potensyal ng mga viewers sa kanya.

"Of course, it kind of feels pressuring. Kasi syempre po ‘yong mga gumanap na Mara Clara noon ang gagaling nila and look how they’re successful right now," saad ni Mejes sa ABS-CBN News.

"But, nagpapasalamat po ako siguro because they see the potential in me and even entrusted me to portray the role in 'Mara Clara,'" dagdag pa niya.

Hindi man nagbigay ng detalye, tiniyak ni Mejes na may aabangan sa kanya sa susunod na taon: "Next year you have something to look forward to."

Bilang fan ng mga classic Filipino films, hiling ng aktres na makatrabaho si Vilma Santos.

"Ang dami po, mostly mga veteran actors kasi mahilig talaga ako manood ng mga old films ‘saka because I grew up in a traditional Filipino household na alam mong pinapanood si FPJ, gano’n. So siguro po it would be Ms. Vilma Santos," aniya.

Una nang ginampanan nina Judy Ann Santos at Gladys Reyes ang lead roles sa "Mara Clara" noong 1992 at sinundan naman ito nina Kathryn Bernardo at Julia Montes nitong 2010.

Nagkasama na rin sina Mejes at Montes bilang mag-ina sa "Doble Kara."

