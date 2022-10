Watch more News on iWantTFC

GUAM - Namayagpag ang mga Pinoy sa sining ng paggawa ng pelikula sa Guam. At sa pagluluwag ng health protocols ng COVID-19, muling idinaos ang in-person Guam International Film Festival o GIFF 2022 kung saan sinuportahan at kinilala ang mga obrang Pinoy.

Dalawang taon ding nahinto ang in-person film festival sa Guam dahil sa pandemic. At sa pagbabalik nito ngayong Oktubre, mainit itong tinangkilik. Suportado ng mga Pinoy sa Guam ang short films na gawa ng mga kababayan.

Sa naturang festival, ginawaran ng Audience Choice Awards ang Pinoy-made short film na 'Beauty Queen.' Dati na rin itong kinilala sa Cinemalaya Film Festival sa Pilipinas at naging First Place Gold Circle Winner sa prestihiyosong Caucus Foundation sa Amerika. Kwento ito ni Remedios Gomez Paraiso, isang beauty queen na naging kumander ng Hukbalahap noong World War II. Para sa filmmaker na si Myra Aquino, mahalaga ang mensahe ng pelikula.

“ I thought it is important to bring her story to light so that people in the Philippines, particularly Filipino women knew that she existed and that she was a powerful leader in her own right and that she never compromised her femininity in order to be a strong person,” sabi ni Aquino, director at screenwriter ng Beauty Queen.

Sa taong ito, isinama rin sa 'Made in The Marianas Category' ang pelikulang “Steps on the Shore” ni Elijah Joshua Pajarillaga na isang Filipino filmmaker sa Commonwealth of the Northern Mariana Island.

Ayon kay Myracle Mugol, program manager ng film festival, namamayagpag ang galing ng mga Pinoy sa paggawa ng pelikula buhat nang itatag ito noong 2010. Patunay na sa harap at sa likod ng kamera, hindi nagpapahuli ang mga Pinoy.

“ Throughout the years…we have seen many crew members and cast members who are Filipinos based from the regions of Guam and Saipan. Who’ve been able to share their stories…their voices ..and show pride in the stories that come from out of here. The Guam International Film Festival is proud to be that platform to highlight them and elevate them,” sabi ni Mugol.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.