Martial law movie, pwedeng mapanood ng mga Pinoy sa Japan

JAPAN - Tagumpay na naidaos ang presscon at meet and greet sa Filipino community ng cast at direktor ng pelikulang Katips na ginanap sa Cafe La Boheme sa Shinjuku, Tokyo, Japan noong October 13, 2022. Matatandaang naipalabas sa Pilipinas ang nasabing pelikula nitong August 2022 na mainit na tinanggap ng mga manonood.

(L-R) Ms. OJ Arci, Ms. Nicole Laurel Asensio, Mr. Johnrey Rivas, at si Director Atty. Vince Tañada kasama ang anak na si Peter Parker

Ayon na rin sa pahayag ng actor-director-producer-lawyer na si Vince Tañada na siyang writer at director ng nasabing pelikula, pangunahing layon kung bakit nila binuo ang Katips ay bilang bahagi ng paglaban sa history revisionism at pagkalat ng fake news at disinformation. Sa katunayan, nakipag-ugnayan pa si Tañada sa isang historian para masiguro ang chronological accuracy ng mga eksena sa pelikula na base sa kasaysayan. Kabilang din sa presscon ang iba pang artistang gumanap sa pelikula tulad nina Nicole Laurel-Asensio bilang “Lara,” Johnrey Rivas bilang “Art,” at OJ Arci na gumanap bilang si “Ka Xander.”

Ang cast ng pelikulang Katips kasama ang press at Filipino community sa Japan noong October 13, 2022

Naidaos ang premiere night at special screening ng pelikula noong October 15 sa Urawa Parco Comunale sa Saitama City at isa pang special screening ang tinangkilik ng mga kababayan noong October 16 na ginanap sa Tokyo University of Foreign Studies sa Fuchu City.

Gaganapin naman ang ikatlong special screening sa International Conference Hall, House of Representatives sa National Diet Building sa Chiyoda City sa October 25, 2022.

Meet and greet dinner ng Katips team kasama ang press at Filcom na kinabibilangan ng scholars, academics, students, professionals at OFWs

Magkatuwang na inorganisa ang special screening ng Katips sa Japan ng isang NGO na base sa bansa at ng Angat Pinoy Japan, isang organisasyon ng mga Pilipinong naninirahan sa iba-ibang bahagi ng Japan.