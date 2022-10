MANILA -- Actress Angelica Panganiban turned to social media to share her heartwarming post for her child with fiancé Gregg Homan.

Uploading a black and white photo of her carrying her baby girl on Instagram, Panganiban promised to always be there for her daughter Amila Sabine.

"Pangakong ibibigay ko sa 'yo lahat ng mga hindi ko naramdaman at naipagdamot sa 'kin sa mundong ito at hihigitan ko pa sa kung saang mga bagay na pinalad ako. Pangakong hahawakan ko ang kamay mo at hahagurin ko ang likod mo sa tuwing hindi magiging patas ang tadhana sa 'yo," Panganiban shared.

Panganiban said she will not only be a mother but a closest friend to her baby girl.

"Hindi mo lang ako nanay, ako ang magiging pinakamatalik mong kaibigan na handang mapuyat sa mga kwento mo, na susuporta at tutulak sa 'yo patungo sa pagbuo ng mga pangarap mo," she said.



Panganiban concluded her post by expressing her gratitude to her firstborn for making her a mother.

"Hindi ko kakalimutan ang tunog at pakiramdam ng tibok ng puso mo nang sa ganon, matulungan kitang buuin ito kapag pakiramdam mo binigo ka nito. Handa akong ibigay ang lahat ng lakas ko, dahil napakaliit na bagay nito para sa pagbuo at pagkumpleto mo sa 'kin. Maraming salamat at ginawa mo kong isang ina, anak," Panganiban said.

Panganiban in an earlier post Thursday, finally revealed the face of Amila Sabine.

The three charming photos of her baby, gained thousands of comments from celebrities and netizens alike.

Panganiban gave birth last September 20.

