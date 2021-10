Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- "Para kong nakita si Mama Mary."

Ganito inilarawan ni Sharlene San Pedro ang naging pagkikita nila noon ng award-winningactress na si Vilma Santos.

Ito ang ibinahagi ni San Pedro sa mga dati ring "Goin' Bililit" kids na sina Mutya Orquia, Bea Basa at CX Navarro sa Star Magic Lounge na inilabas nitong Martes.

Pagbabalik-tanaw ni San Pedro, naganap ang pagkikita nila ni Santos para sa segment ng "Goin' Bulilit" na Rated KKK kung saan nakakapanayam niya ang mga artista.

"Isang beses parang nag-set si Direk Bobot (Mortiz) ng ibang location, hindi sa studio. So pumunta kami backpack. Tapos ang guest ko noon si Vilma Santos. Grabe. Kabisado ko talaga ang lines ko, kabisado ko lahat. Nung dumating siya para akong (nanigas) hinto talaga ako. Parang nakatitig lang ako sa kanyang ganyan. Tapos nagulat ako, umiiyak na ako, hindi ko alam kung bakit. 'Yun talaga ang starstruck ang tunay na starstruck," kuwento ni San Pedro.

"Tapos umiiyak na ako. Sabi sa akin ni Ms. Vilma, 'Bakit ka umiiyak?' Tapos hindi ako makasagot kung bakit. Talaga as in. Kasi alam ko na nagkakasama sila ni Direk Bobet sa mga movie, tapos napapanood ko sila sa Cinema One 'yung mga movie niya kaya kilala ko siya. Talagang alam ko na magaling siya na aktres. Parang nai-star struck na lang ako bigla umiiya ako. Para kong nakita si Mama Mary," dagdag ni San Pedro.

Sa Star Magic Lounge ay naibahagi rin nina San Pedro at dati ring "Goin' Bulilit" kids na sina Orquia, Basa at Navarro ang kanilang showbiz crush.

Binalikan din nila ang mga aral na natutunan bilang parte ng sikat na kiddie gag show noon ng ABS-CBN.



