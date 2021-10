44th Gawad Urian: Complete list of winners

MANILA — The Manunuri ng Pelikulang Pilipino named on Thursday the winners of the 44th edition of the prestigious Gawad Urian.

Aside from the traditional awards, the organization also recognized the best films and thespians of the past decade.

Acclaimed filmmaker Lav Diaz was, meanwhile, given Natatanging Gawad Urian, or the Lifetime Achievement Award.

The 2021 awarding ceremony was done virtually, and livestreamed via the organization’s YouTube channel.

Here is the complete list of winners:

BEST PICTURE

Aswang – Winner

Hayop Ka!

Kintsugi

Lahi, Hayop

Midnight in a Perfect World

A Thousand Cuts

Watch List

BEST ANIMATION

Hayop Ka! – Winner (lone nominee)

BEST ACTRESS

Jasmine Curtis-Smith, Alter Me

Glaiza de Castro, Midnight in a Perfect World

Alessandra de Rossi, Watch List – Winner

Charlie Dizon, Fan Girl

Shaina Magdayao, Tagpuan

Bela Padilla, On Vodka, Beers, and Regrets

Lovi Poe, Malaya

Sue Ramirez, Finding Agnes

Cristine Reyes, Untrue

BEST ACTOR

Elijah Canlas, He who is without sin

Enchong Dee, Alter Me

Noel Escondo, Memories of Forgetting

Keann Johnson, The Boy Foretold by the Stars

Nanding Josef, Lahi, Hayop – Winner

Adrian Lindayag, The Boy Foretold by the Stars

Zanjoe Marudo, Malaya

JC Santos, On Vodka, Beers, and Regrets

BEST SUPPORTING ACTRESS

Sandy Andolong, Finding Agnes

Lolita Carbon, Lahi Hayop

Dexter Doria, Memories of Forgetting – Winner

Hazel Orencio, Lahi, Hayop – Winner

Bing Pimentel, Midnight in a Perfect World

BEST SUPPORTING ACTOR

Micko Laurente, Watch List – Winner

Jake Macapagal, Watch List

Jess Mendoza, Watch List

Dino Pastrano, Midnight in a Perfect World

Enzo Pineda, He who is without sin

BEST DIRECTOR

Joselito Altarejos, Memories of Forgetting

Alyx Arumpac, Aswang – Winner

Dodo Dayao, Midnight in a Perfect World

Dolly Dulu, The Boy Foretold by the Stars

Lav Diaz, Lahi, Hayop

Ramona Diaz, A Thousand Cuts

Lawrence Fajardo, Kintsugi

Antoinette Jadaone, Fan Girl

Avid Liongoren, Hayop Ka!

Ben Rekhi, Watch List

Irene Villamor, On Vodka, Beers, and Regrets

BEST SCREENPLAY

Herlyn Alegre, Lawrence Fajardo, Brillante Mendoza, Kintsugi

Joselito Altarejos, Memories of Forgetting

Manny Angeles at Paulle Olivenza, Hayop Ka!

Dodo Dayao, Midnight in a Perfect World

Lav Diaz, Lahi, Hayop – Winner

Dolly Dulu, The Boy Foretold by the Stars

Ben Rekhi at Rona Lean Sales, Watch List

Irene Villamor, On Vodka, Beers, and Regrets

BEST SHORT FILM

Ang Bahagharing Uhaw sa Ulan, Levilou D. Corpuz

Dad-aan Na, Julian Lumigued

Isang Daa’t Isang Mariposa, Norvin de los Santos

My Father is an Astro-not, Arjanmar H. Rebeta

Next Picture, Cris Bringas

Noontime Drama, Kim Timan

Ola, Mijan Jumalon – Winner

Pabasa Kan Pasyon, Hubert Tibi

Yawyaw ni JP, Sine Senyata

BEST DOCUMENTARY

Aswang, Alyx Arumpac – Winner

Buklog, Role Hoang Manipon

Elehiya sa Paglimot, Kristofer Bugada

At House in Pieces, Jean Claire Dy and Manuel Domes

Masterpiece, Kristoffer Villarino and January Yap

A Thousand Cuts, Ramona Diaz

BEST CINEMATOGRAPHY

Alyx Arumpac at Tanya Haurylchyk, Aswang – Winner

Nic Bagaoisan, Memories of Forgetting

Albert Banzon at Gym Lumbera, Midnight in a Perfect World

Neil Daza, Fan Girl

Lav Diaz, Lahi, Hayop

McCoy Tarnate, Malaya

Rody Lacap, Magikland

Lee Mariano, Alter Me

Daniella Nowitz, Watch List

Marvin Reyes, The Boy Foretold by the Stars

Zach Sycip, Finding Agnes

Boy Yniguez, Untrue

Boy Yniguez, Kintsugi

BEST EDITING

Joselito Altarejos, Memories of Forgetting – Winner

Lawrence Ang, Midnight in a Perfect World

Fatima Bianchi at Anne Fabini, Aswang

Mai Calapardo, He who is without sin

Manet Dayrit, Magikland

Jether Amar at Manny Angeles, Hayop Ka!

Ramona Diaz, A Thousand Cuts

Nick Ellsberg, Watch List

Lawrence Fajardo, Kintsugi

Noah Tonga, Alter Me

BEST PRODUCTION DESIGN

Ferdie Abuel, On Vodka, Beers, and Regrets

Endi Balbuena at Roland Inocencio, Kintsugi

Jay Custodio, Malaya

Timi Dominguez, Alter Me

Maolen Fadul, Untrue

Darrel Manuel, Memories of Forgetting – Winner

Ericson Navarro, Watch List

Ericson Navarro, Magikland

Benjamin Padero at Carlo Tabije, Midnight in a Perfect World

Mitoy Sta. Ana, Finding Agnes

BEST MUSIC

Arnel Barbarona, The Highest Peak

Teresa Barroza, Fan Girl

Len Calvo, Hayop Ka!

Kian Cipriano at Brain Coat, On Vodka, Beers, and Regrets

Jhaye Cura at Paulo Protacio, The Boy Foretold by the Stars – Winner

Malek Lopez, Erwin Romulo, Juan Miguel Sobrepena, Midnight in a Perfect World

BEST SOUND

Cecil Buban, Lahi, Hayop

Mikko Quizon, John Daryl Libongero, John Michael Perez, and Aeriel Ellyzon Mallari, Hayop Ka!

Corinne de San Jose, Midnight in a Perfect World – Winner

Liza Espinas, Watch List

Lawrence Fajardo, Kintsugi

Mikko Quizon, John Michael Perez & Akritchalerm Kalayanamitr, Aswang

Vincent Villa, Fan Girl

GAWAD DEKADA PARA SA MGA NATATANGING PELIKULA (Winners)

Damgo ni Eleuteria, Remton Siega Zuasola

Ang Pag Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa, Alvin Yapan

Ang Paglalakbay ng mga Bituin sa Gabing Madilim, Arnel Mardoquio

Norte, Hangganan ng Kasaysayan, Lav Diaz

Women of the Weeping River, Sheron Dayoc

Baboy Halas, Bagane Fiola

Tu Pug Imatuy, Arnel Barbarona

Respeto, Treb Monteras

Balangiga, Khavin

Buy Bust, Erik Matti

Babae at Baril, Rae Red

GAWAD DEKADA PARA SA MGA NATATANGING AKTOR AT AKTRES

John Lloyd Cruz

Angeli Bayani

Alessandra de Rossi

Nora Aunor

NATATANGING GAWAD URIAN