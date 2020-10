PANOORIN: Sam Milby, sinampal ni Iza Calzado sa 'Ang sa Iyo ay Akin'

MAYNILA -- Sampal at maiinit na palitan ng linya mula sa mga bidang karakter ng sikat na serye ng ABS-CBN na "Ang sa Iyo ay Akin" ang muling tumatak sa mga manonood nitong Martes.

Sa sikat na serye, binitiwan ni Ellice (Iza Calzado) ang isa sa pinakamainit na linya laban kay Marissa (Jodi Sta. Maria).

Muling nagkaharap ang dalawa nang magkasabay sila sa elevator papasok sa opisina.

"I understand why you are so uneasy, Ellice. Matagal kang nawala sa kompanya kaya pakiramdam mo this is unknown territory or maybe you are insecure dahil kahit nakabalik ka na, you are finding it so hard to take everything back under your control," ani Marissa kay Ellice.

Buweltang malupit ni Ellice: "There's nothing to take back dahil wala ka namang nakuha. Kahit kailan hindi magiging iyo ang akin."

"Baka nakakalimutan mo, I am Ellice Ceñidoza-Villarosa," dagdag ni Ellice.

Hindi pa natapos ang maiinit na tagpo sa serye nang sa wakas ay ipinamukha na ni Ellice sa asawa niyang si Gabriel (Sam Milby) ang ginawang panloloko nito sa kanya.



Isang sampal kay Gabriel ang pinakawalan ni Ellice nang komprontahin niya ito at hindi pa rin magsabi ng totoo.

"That was your last chance to tell me pero pinili mo pa ring magsinungaling. Alam ko, Gabriel, alam ko na may affair kayo ni Marissa. Alam ko na anak mo si Jacob. All this time, alam ko. Why? Bakit? Paano niyo nagawa sa akin ito? Paulit-ulit niyo akong niloko," ani Ellice.



Matatandaang noong nakaraang linggo ay diretsahang pinaratangan ni Ellice si Marissa sa mga anomalyang nagaganap sa kompanya.

Nagsimula ang mga plano ni Ellice laban kay Marissa matapos niyang malaman ang panloloko nito sa kanya at ni Gabriel na nagbunga pa ng isang anak.

Maliban kina Jodi at Iza at Sam, bida rin sa serye si Maricel Soriano. Tampok din ang mga bituin na sina Desiree del Valle, Paulo Angeles, at Michelle Vito.

Sa ilalim ng direksiyon ni FM Reyes, mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes ang "Ang sa Iyo ay Akin" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, pagkatapos ng "FPJ's Ang Probinsyano."

Mapapanood na rin ang sikat na serye sa free TV sa pamamagitan ng A2Z Channel 11.

Narito ang mainit na tagpo sa "Ang sa Iyo ay Akin" nitong Martes, Oktubre 20.

Watch more in iWant or TFC.tv

Watch more in iWant or TFC.tv

Watch more in iWant or TFC.tv

Watch more in iWant or TFC.tv