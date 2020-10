Jed Madela, inaming nakaranas ng panic attack nitong pandemya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA -- Naging bukas ang mang-aawit na si Jed Madela sa pinagdaanang hamon nitong lockdown dala ng pandemya.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, inamin ni Jed na dumanas siya ng panic attack.

"Grabe 'yung pinagdaanan ko rin. Alam mo 'yung tipong nagma-manifest na sa katawan. Lagi akong nanginginig tapos pinagpapawisan ako tapos 'di ako mapakali. Lakad ako nang lakad sa bahay. Tapos tinatanong nila, 'Ano, nangyayari sa iyo?' 'Wala, hindi ako makahinga,'" kuwento ni Jed.

"So nagpa-check up ako. Sabi nila it's panic attack, anxiety and it's because of stress, it's because of too much thinking," dagdag ni Jed.

Ayon kay Jed, pinayuhan siya ng doktor kung paano mapaglalabanan ang nangyayari sa kanya.

"Sinabi talaga sa akin ng doktor na there's nobody who can help you but yourself. Kung gusto mo huwag mag-depend sa gamot -- kasi may gamot naman daw pero short-term lang 'yon -- babalik at babalik din 'yon. Kailangan mo talaga labanan ang demons sa utak mo kumbaga," ani Jed.

"Kung hindi mo ma-solve, eh 'di wala. Ganun na lang. Kung kaya mong i-solve isa-isa, isa-isahin mo parang huwag magpatong-patong lahat ng problema. And relax. You have to relax and focus muna at huwag masyado mag-isip. Kasi minsan akala natin ang pag-iisip ay maso-solve natin lahat," dagdag ng mang-aawit.

Kuwento ni Jed, meditation ang ginawa niya para maiwasan ang pagkakaroon ng panic attack.

"Talagang nakatulong, as in magre-relax ka lang talaga. Nagpaturo ako ng tinatawag na reiki, it's a kind of meditation na parang i-shut out mo lahat. As in, i-blangko mo ang utak mo. Magre-relax ka lang. It's difficult sa umpisa kasi siyempre sanay tayo na nag-iisip tapos biglang sasabihin sa iyo na upo ka diyan tapos magme-meditate ka, hindi madali. So it has to be constant, may practice talaga," ani Jed.

"Tutulungan mo ang sarili mo talaga. (Prayer) it's also a big form of meditation," dagdag ni Jed.

Giit ni Jed, naniniwala siyang kailangang may gawin para mailabas ang lahat ng pangamba.

"Parang feeling ko ano 'yan, bottled emotions. 'Yung worry, 'yung takot, 'yung kapraningan, minsan iiyak mo na lang o makinig ka ng music. Isayaw mom, i-lock mo ang pinto mo, magsayaw ka sa kuwarto mo. You have to have an outlet talaga and release. Kung may friends ka kausapin mo, as in nakakatulong. Alam mo 'yung kahit walang kuwantang pag-uusap, 'yung nasa phone lang. Tumawa kayo o mag-iyakan kayo diyan basta i-unload mo lahat ng tinatago mo sa loob. Exercise rin," ani Jed.

Nito lamang Hulyo, inamin ni Jed na ginagamit na niya ang kanyang naipon na panggastos dala ng kawalan ng trabaho dala ng COVID-19.

Sa ngayon, abala si Jed bilang hurado sa Tawag ng Tanghalan ng "It's Showtime" at bilang parte ng "ASAP Natin 'To."

