Dimples Romana gives update on best friend Angel Locsin

MANILA -- Actress Dimples Romana gave an update about her close friend Angel Locsin.

In an interview with Kiko Escuadro for ABS-CBN News, Romana said Locsin is enjoying her married life with husband Neil Arce.

"Alam mo hindi ako nagsasawang sagutin about her, I am always being fond of people checking up on her. I feel it's not just coming from concern but also pagka-miss niyo sa kanya. Ako rin naman I miss her. I try to see her every now and then," Romana said.

"I am very happy that she is taking this time off. Kasi nakita mo naman magtrabaho 'yung taong 'yon at grabe din 'yon lumaban pagdating sa pandemya noon. Pagdating sa trahedya, siya ang nauuna doon. At lagi kong dasal sa kanya noon, dati, sabi ko sa kanya 'Gel, please maghinay-hinay ka kasi 'yung katawan mo. Tayo ay hindi bumabata, baka niyan magkasakit ka.' So ngayon na inaalagaan niya ang sarili niya, nandiyan si Neil ini-emjoy niya ang married life niya. Tahimik ang buhay niya ang saya-saya ko para sa kanya," she added.

Romana said she is proud of Locsin, who has chosen to take a break and enjoy her personal life.

"Don't we all wish that? Alam mo kung kaya kong gawin, gagawin ko rin siguro, kahit ikaw. Pero hindi natin kaya; only Angel Locsin can do that. Totoo lang, aminin mo. Saan ka nakakita, 'yung best friend ko na 'yon talagang iisipin mo napakahusay talaga niya, naisip niya 'yon na at this age dahil ang dami ko na namang trabaho na ginawa.

"She was very selfless eh. She was always giving herself. And this time when she chose to remain calm, be in the house, enjoy married life, 'yun ang sa akin ay kabilib-bilib. Kasi it's a big choice but it's also a choice that I feel is making her happier so masaya ako," Romana said.

In the interview, Romana also shared that Locsin continues her work as philanthropist and helping people in need.

"Alam niyo sa totoo lang si Angel, ito ang nakakatawa diyan kahit 'yan ay MIA (missing in action), hindi yan MIA sa buhay ng mga taong tinutulangan niya. Hindi lang kasi siya masalita kahit ako pa siguro sabihin ko sa inyo kung sino ang tinutulungan niya ay ayaw niya rin 'yon. Kasi ayaw niyang pinagsasabi 'yung tinutulungan niya.

"But I would tell you na kahit hindi mo siya nakikita, hindi ibig sabihin ay hindi siya tumutulong. Kasi kilala ko siya, magkaibigan na kami ng ilang dekada and alam ko... Kasi ang mga nakita lang nila 'yung may mga fundraising na siya eh pero ang dami niyang ginawa sa mga tao na malamang nakakasalubong niyo na natulungan ni Gel in big ways. So I just know na whenever there's something bad is happening, kilala niya o hindi niya kilala basta kaya niyang tumulong, gagawin niya 'yon," Romana said.

Romana said she and Locsin were supposed to do project together before the pandemic but this did not materialize.

"But I still have high hopes because nag-a-action ako, baka naman ma-proud siya at gustuhin niyang magkasama kami. But for now I still want her to enjoy her time with Neil. Neil takes very good care of her and I am very grateful to Neil na inaalagaan niya si Gel that way that and I am sure inalaagaan din ni Gel si Neil, happy naman sila," said Romana, who did action scenes in the recently concluded series "The Iron Heart."

